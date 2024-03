Thom Calandra: Die "heimliche Goldrally" beginnt bereits Aktien zu bewegen

Auf dem Kongress der Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) (3. bis 6. März) teilte Thom Calandra vom Calandra Report seine Gedanken zum Rohstoffsektor mit dem Investing New Network, wobei er sich in erster Linie auf Gold und Goldaktien konzentrierte. Er wies auf die anhaltende Stärke des Goldpreises hin und meinte, dass die Goldaktien endlich zu reagieren beginnen. "Wenn wir mehr Schwung sehen, wie beim physischen Preis, wird sich das [auf die Goldaktien] übertragen", erklärte er. "Es hat bereits begonnen, sich auf die Goldaktien zu übertragen. Es ist eine geheime Goldrally, wie mein Freund Simon Catt in London sagt."Calandra sprach auch über den Höhenflug von Uran und warnte die Anleger davor, Aktien in diesem Sektor zu jagen, und wies auf das Potenzial von Kupfer hin. Seine größte Beteiligung läge bei Ivanhoe Mines von Robert Friedland. Er erläuterte auch seine Ansichten zu Silber und Platin und betonte die Bedeutung des Besitzes von physischem Metall. "Wenn es um den Besitz von physischem Metall geht, gibt es natürlich die Physical Trusts. Ich besitze den abrdn Physical Platinum Shares ETF, ich besitze Trusts, die physisches Kupfer besitzen. Ich besitze den Sprott Physical Gold Trust und den Sprott Physical Silver Trust und ich besitze einen Uran Trust. Es ist sehr wichtig, physisches Gold zu besitzen", so Calandra. Abschließend ging Calandra auch auf die Möglichkeiten von Lithium, Kobalt und Graphit ein.© Redaktion GoldSeiten.de