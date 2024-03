In Deutschland gehen die Geburten weiter zurück und erreichen den tiefsten Stand seit 2009. Als Grund werden verschiedene weltweite Krisen angeführt. Psychologen in Finnland haben herausgefunden, daß "woke" Menschen eher unglücklich und ängstlich sind als konservative.Warum hat sich Olaf Scholz gegen die Lieferung von Taurus Marschflugkörpern an die Ukraine ausgesprochen? Al Arabiya meldete im August 2023, daß Taurus konventionelle und nukleare Nutzlasten tragen kann. Eine entsprechende Anfrage der Abgeordneten Dagdelen wurde mit Hinweis auf die nationale Sicherheit nur ausweichend beantwortet. Würden die entsprechenden Sprengköpfe noch geliefert, könnte Taurus wesentlich zur Eskalation des Ukraine-Kriegs beitragen und Deutschland in große Gefahr bringen.Gold? Es bewegt sich völlig unauffällig, doch im Hintergrund passiert viel. Die registrierten Comex-Bestände sind niedriger als üblich und Banken stellen für einige Zertifikate auf Gold-Aktien keine Briefkurse mehr.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)