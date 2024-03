Calibre Mining kündigt eine Finanzierung in Höhe von 100 Millionen C$ an

Vancouver, 19. März 2024 - Calibre Mining Corp. (TSX: CXB, OTCQX: CXBMF) (das "Unternehmen" oder "Calibre") hat heute bekannt gegeben, dass es mit einem Konsortium von Konsortialbanken unter der Leitung von BMO Capital Markets einen Vertrag abgeschlossen hat, in dem sich die Konsortialbanken bereit erklärt haben, 59.600.000 Stammaktien (die "Stammaktien") des Unternehmens zu einem Preis von 1,68 $ pro Stammaktie für einen Bruttoerlös von 100 Millionen $ (das "Angebot") zu kaufen. Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine Option eingeräumt, die innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss des Angebots zum Angebotspreis ausgeübt werden kann, um bis zu 15 % des Angebots zusätzlich zu erwerben, um etwaige Mehrzuteilungen zu decken. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 16. April 2024 abgeschlossen und steht unter dem Vorbehalt, dass Calibre alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhält.Der Nettoerlös des Angebots wird (i) für die weitere Erschließung des unternehmenseigenen Goldprojekts Valentine, der Mine El Limon, der Mine La Libertad und der Mine Pan, (ii) für die Fortsetzung der Explorationsprogramme und (iii) für allgemeine Unternehmens- und Betriebskapitalzwecke verwendet werden.Die Stammaktien werden mittels eines Kurzprospekts in allen Provinzen und Territorien Kanadas, mit Ausnahme von Quebec, angeboten und können auch im Rahmen einer Privatplatzierung in den Vereinigten Staaten angeboten werden.Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder nach den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Land verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.Calibre ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten in Neufundland und Labrador in Kanada, Nevada und Washington in den USA sowie Nicaragua. Calibre konzentriert sich auf die Schaffung nachhaltiger Werte für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch einen verantwortungsvollen Betrieb und einen disziplinierten Ansatz für Wachstum. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Erschließungsprojekten und Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen.Ryan King, SVP Unternehmensentwicklung & IRT: 604.628.1012E: calibre@calibremining.comW: www.calibremining.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chNicht zur Weitergabe an US-amerikanische Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die wir in der Zukunft erwarten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und durch Wörter wie "erwarten", "planen", "antizipieren", "projizieren", "anvisieren", "potenziell", "zeitlich planen", "prognostizieren", "budgetieren", "schätzen", "beabsichtigen" oder "glauben" und ähnliche Ausdrücke oder deren negative Konnotationen gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen "eintreten werden", "würden", "können", "könnten", "sollten" oder "könnten". Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf die erwartete Verwendung der Erlöse und den voraussichtlichen Abschluss des Angebots sowie das zukünftige Wachstum, den Cashflow und den Wert. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Calibre liegen. Eine Auflistung der Risikofaktoren, die für das Unternehmen gelten, finden Sie im Jahresinformationsblatt ("AIF") von Calibre für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr sowie in der Management Discussion and Analysis ("MD&A") für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr, die alle auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre beeinflussen können.Die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre beruhen auf den Annahmen und Faktoren, die das Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments für angemessen hält, basierend auf den Informationen, die dem Management zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Diese Annahmen beinhalten, sind jedoch nicht darauf beschränkt, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, höhere Gehalte abzubauen und zu verarbeiten und die Produktionskosten in Zukunft relativ konstant zu halten; dass es keinen Anstieg der Produktionskosten infolge von Problemen in der Lieferkette geben wird; und dass es keinen nachteiligen Rückgang des Metallpreises oder des Cut-off-Gehalts auf den Grundstücken des Unternehmens geben wird. Calibre übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Dementsprechend sollte kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.