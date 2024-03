Sovereign Metals Ltd.: Der Markt im Rutil-Sektor scheint umkämpft

Sovereign zuletzt mit einem besseren News-Flow und es wird immer wieder betont, wie gut die Zusammenarbeit mit Rio Tinto ist. Es ist ungewöhnlich, dass sich ein Major-Unternehmen wie RIO so intensiv mit mehreren Vollzeitkräften bei einem "Kapital-Investment" wie Sovereign Metals einbringt. Hier steckt mehr dahinter und die Veränderungen im Bereich des Rutil-Sektors sollten das Interesse nicht nur hochhalten, sondern noch deutlich verstärken.Wie berichtet, hat Sierra Rutile die Produktion in Sierra Leone angehalten und gedroht, den Abbau dort komplett einzustellen, sollte man sich mit der Regierung nicht einigen können. Rund 20% der weltweiten Rutil-Produktion könnten auf unbestimmte Zeit wegfallen.Nun gab es gestern ein feindliches Übernahmeangebot für Sierra Rutile (ASX: SRX). Ein Unternehmen namens PRM Services LLC, die schon 11,46% der Aktien gekauft haben, bietet nun 0,095 AUD je Aktie in Cash an.Das Management hat den Aktionären dazu geraten, das Angebot nicht anzunehmen.Heute folgte sofort eine 249D des "Angreifers", in der man die Absetzung des aktuellen Managements auf einer neu einzuberufenden Hauptversammlung fordert.Der Markt im Rutil-Sektor scheint umkämpft und die strauchelnde Sierra Rutile hat sofort einen willigen Aufkäufer gefunden. Das Angebot erscheint doch sehr opportunistisch und die Aktie ist auch sofort über diesen ersten Angebotspreis gestiegen.Es zeigt, wie eng der Markt ist und während China keine eigenen Rutil-Vorkommen besitzt, wollen und müssen die westlichen Länder die Versorgung für die nächsten Jahre und Jahrzehnt sicherstellen.Sovereign bleibt daher einer meiner großen Favoriten.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.