Leitfaden zu NYSE & Tage mit extremer Marktbreite

Wieder einmal gab es in dieser Woche keine BEV-Nullen / neue Allzeithochs für den Dow Jones, und das seit fast einem Monat, seit dem 23. Februar, nicht mehr. Ist der Anstieg also vorbei? Um diese Frage zu beantworten, schaue ich mir den BEV-Chart des Dow Jones unten an, und ich sehe, dass der Dow Jones seit November letzten Jahres täglich in einer Scoring-Position geschlossen hat; BEV-Werte von -0,01 bis -4,99%, innerhalb von 5% des letzten Allzeithochs.Solange der Dow Jones also in der Scoring-Position verbleibt, gehe ich davon aus, dass der Vormarsch des Dow Jones intakt bleibt und dass weitere BEV-Nullen in diesem Vormarsch zu erwarten sind. Natürlich könnte der BEV-Nullpunkt vom 23. Februar das letzte neue Allzeithoch dieses Anstiegs sein - der Terminal Zero (TZ) dieses Anstiegs. Aber solange der Dow Jones nicht unter seine -5%-BEV-Linie bricht, ist es zu früh, daran zu denken.Selbst wenn der Dow Jones unter seiner BEV-Linie von -5% schließen sollte, was eines Tages mit Sicherheit der Fall sein wird, würde mich das nicht zu einem Bären für den Aktienmarkt machen. Es könnten noch weitere neue Allzeithochs erreicht werden. Aber zu diesem Zeitpunkt könnte der beste Teil dieses Anstiegs am besten im Rückspiegel des Marktes zu sehen sein. Wenn der Dow Jones also unter der BEV-Linie von -5% schließt, wäre das vielleicht ein guter Zeitpunkt, einen Teil seiner Positionen zu verkaufen, um Gewinne zu sichern.Sollte der Dow Jones jedoch unter die BEV-Linie von -10% fallen, wäre ich aus dem Markt ausgestiegen, was ich nicht tun kann, da ich schon seit Jahren aus diesem Markt ausgestiegen bin.Warum habe ich mich seit Jahren vom Aktienmarkt zurückgezogen? Weil dieser Vormarsch ein kolossales Durcheinander ist, das von einem Haufen Idioten verursacht wird, die alle einen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften haben und vom Federal Reserve System bezahlt werden, um die natürliche Ordnung der Dinge auf den Finanzmärkten zu stören. Am steigenden Aktienmarkt ist kein "Wirtschaftswachstum" zu erkennen, sondern nur aufgeblasene Marktbewertungen durch den FOMC. Es handelt sich um eine massive Blase in den Marktbewertungen, und alle Blasen platzen schließlich, zum Ruin vieler.Was diese Leute tun, seit Alan Greenspan der Primat des FOMC war, ist völlig falsch, und sie wissen es auch. Die Welt wird unter dem leiden, was diese Leute dem amerikanischen Dollar und seinen Finanzmärkten angetan haben, und ich will nichts damit zu tun haben, also bin ich raus. So sehe ich diesen Markt, und deshalb habe ich mich in Edelmetallwerten engagiert, die bisher nicht so lohnend waren, wie ich es mir erhofft hatte.Eines Tages, hoffentlich bald, wird sich das alles ändern. Der Dow Jones hat seit Ende Februar kein neues Allzeithoch mehr erreicht. Wie in meiner Tabelle mit den BEV-Werten der wichtigsten Marktindices unten zu sehen ist, gab es in dieser Woche jedoch auch andere Indices, die BEV-Nullen erreichten.Was ist mit dem NASDAQ Insurance Index (Nr. 1)? Wie der NASDAQ-Bankenindex (Nr. 20) sind auch diese Versicherungsunternehmen voll mit Anleihen, die vor Jahren gekauft wurden, als die Renditen weit unter dem heutigen Stand lagen. Vor einem Jahr gaben Banken in Kalifornien den Geist auf und schlossen ihre Türen, weil die Anleihen, die sie vor Jahren gekauft hatten, aufgrund der steigenden Anleiherenditen 30% bis 50% ihrer Bewertung verloren. Es ist schwer zu glauben, dass diese Versicherungsgesellschaften nicht das gleiche Problem mit ihren Anleiheportfolios haben.Vielleicht besteht der Unterschied zwischen Banken und Versicherungen darin, wann sie ihre Anleihen verkaufen müssen. Die Banken müssen Barmittel beschaffen (Anleihen verkaufen), wenn ihre Einleger ihre Einlagen zurückfordern. Wenn die Reserven einer Bank um 30% gekürzt wurden, ist das ein Problem. Eine Versicherungsgesellschaft muss nur dann Barmittel beschaffen, wenn ein versicherbares Risiko (das sind Sie und ich für eine Versicherungsgesellschaft) krank wird und dann stirbt, einen Autounfall hat oder sein Haus in Brand gerät. Wollen Sie wirklich, dass Ihre Versicherungsgesellschaft Ihnen einen Scheck schickt, um sie zu zwingen, ihre Verlierer-Anleihen zu verkaufen?Ich weiß es nicht. Trotzdem schicke ich meiner Versicherungsgesellschaft gerne ihre Prämien, denn in unserer unsicheren Welt bin ich gerne versichert, falls mir etwas Unglückliches zustößt. Und ich denke, das ist der Grund, warum die Versicherungsgesellschaften in der untenstehenden Tabelle auf Platz 1 stehen, während die Banken ganz unten auf Platz 20 sind.Werfen wir einen Blick auf den Durchschnittswert der wichtigsten Marktindices (Chart unten / Nr. 15 in der Tabelle oben). Dieser Durchschnitt schloss die Woche mit einem BEV von -8,59% und hat sich damit gut entwickelt, seit er im September 2022 unter seine BEV-Linie von -25% gefallen ist. Da es sich um einen Durchschnitt der oben genannten Indices handelt, kann er keinen BEV-Nullpunkt erreichen, es sei denn, jeder einzelne der oben genannten Indices schließt mit einem BEV-Nullpunkt ab. Das ist etwas, das nicht passieren wird. Sollte dieser Durchschnitt also irgendwo oberhalb seiner -5%-BEV-Linie schließen, wäre das nicht nur beeindruckend, sondern vielleicht auch ein wenig beängstigend.Ich betrachte das Subprime-Hypothekendebakel, den Tiefpunkt des Bärenmarktes im März 2009, einen Rückgang von 60% in diesem Durchschnitt als den Beginn dieses Anstiegs. Seitdem gab es drei QEs und eine Nicht-QE, um diesen Markt mit dem nötigen Raketentreibstoff zu versorgen, der ihn bis zum Schluss dieser Woche nach oben trieb. Wie lange kann das so weitergehen? Und wenn es aufhört, wie weit kann dieser Durchschnitt im Chart unten fallen, bevor die Idioten im FOMC eine weitere QE einleiten?Und was passiert mit dem Dollar und dem Anleihemarkt, wenn sie eine weitere QE einleiten? Das US-Finanzministerium wird nicht erfreut sein, wenn die "Geldpolitik" der Idioten die Renditen von Staatsanleihen in Richtung und dann über 10% treibt. Eine solche Entwicklung auf dem Markt für Unternehmensanleihen würde viele bekannte Namen, die jetzt an der NYSE gehandelt werden, dazu zwingen, ihre Türen zu schließen. Die Arbeitslosigkeit wäre so hoch wie seit den 1930er Jahren nicht mehr und würde erneut für Schlagzeilen sorgen.Möglicherweise stehen wir vor einer Wiederholung der deprimierenden 1930er Jahre, und zwar aus demselben Grund: 1913 verabschiedete der Kongress den Federal Reserve Act, den der damalige Präsident Wilson in Kraft setzte. Oh, was für angenehme Tagträume muss Herr Bär jetzt über unsere Zukunft haben. Ja, ich bin raus aus diesem Markt und investiere in Edelmetallwerte.