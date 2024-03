Palladium - Wird die Schwäche zum Risiko?

In zwei großen Aufwärtsschwüngen hatte sich der Palladiumkurs ab Mitte Februar vom mehrmonatigen Tief bei 850 USD gelöst und war dabei über den Widerstand bei 993 USD ausgebrochen. Damit wurde eine untere Umkehrformation aktiviert. In der Spitze erreichte der Wert bereits den Widerstand bei 1.083 USD, an dem er allerdings nach unten abprallte. Eine steile Verkaufswelle drückte den Kurs in den letzten Tagen wieder unter die kurzfristige Aufwärtstrendlinie und an den Support bei 993 USD, der teilweise bereits klar unterschritten wurde.Aufgrund der Dynamik des Einbruchs kann davon ausgegangen werden, dass sich dieser in Kürze bis 965 und 946 USD fortsetzen kann. Allerdings wäre der Aufwärtstrend der letzten Wochen erst bei einem Kurs unterhalb von 920 USD gestoppt und das Tief bei 850 USD wieder erreichbar.Sollte den Bullen zuvor aber schon die Rückeroberung der Zone von 1.030 bis 1.040 USD gelingen, wäre der Aufwärtstrend reaktiviert und die nächste Kaufwelle bis 1.083 USD zu erwarten. Darüber könnte zunächst ein Anstieg bis 1.138 USD folgen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)