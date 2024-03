Türkei: Goldschmuggel steigt inmitten von Wirtschaftschaos

Während die Türkei mit einer rapiden Währungsabwertung und einer astronomischen Inflation zu kämpfen hat, verzeichnet das Land einen Rekord beim Goldschmuggel, da die verzweifelte Nachfrage der Bürger die Prämien für das Edelmetall in die Höhe treibt. "Die Türkei erlebt einen deutlichen Anstieg des Goldschmuggels, wobei die Sicherheitskräfte in diesem Jahr bisher etwa 350 Kilogramm geschmuggeltes Gold an den Grenzübergängen beschlagnahmt haben", bezieht sich Kitco News auf einen Artikel von Super News. "Diese Zahl übersteigt bereits 60% des im gesamten Jahr 2023 beschlagnahmten Goldes. Ein bemerkenswerter Vorfall war die Entdeckung von 88 Kilogramm Goldbarren im Wert von mehr als sechs Millionen Dollar, die unter Autositzen in der östlichen Provinz Van nahe der iranischen Grenze versteckt waren."Die extreme Nachfrage nach dem Edelmetall hat zu einem Preisaufschlag geführt, der 7% über dem internationalen Spotpreis von 5.000 Dollar pro Kilogramm liegt, was laut Super News sowohl Einzelpersonen auf der Suche nach schnellem Profit als auch die organisierte Kriminalität anzieht. "Der wahre Grund für den Anstieg des Schmuggels ist ein erheblicher Aufschlag auf den Goldpreis in der Türkei, der aus einer Kombination von hoher Nachfrage im Einzelhandel und einer staatlich verordneten Obergrenze für Goldimporte resultiert", erklärte er. Während sich die Türken, wie die Bürger der meisten Länder, in Zeiten wirtschaftlicher Instabilität immer auf Gold als stabiles Wertaufbewahrungsmittel verlassen haben, hat die derzeitige Phase der rapiden Währungsabwertung und der stetig steigenden Preisinflation die Goldnachfrage weit über alles hinaus getrieben, was das Land in seiner jüngeren Geschichte erlebt hat.Und die Lösung, mit der Präsident Recep Tayyip Erdogan versucht hat, den Goldmarkt ins Visier zu nehmen, ist zu einem großen Teil des Problems geworden. "Das Quotensystem der Regierung für Goldbullionimporte, mit dem das Leistungsbilanzdefizit reduziert werden soll, hat die Angebotsknappheit verschärft und die lokalen Prämien in die Höhe getrieben", schrieb Super News. Trotz eine fast verdoppelten Goldproduktion der türkischen Münzprägeanstalt, kann das Angebot die aktuelle Nachfrage nicht decken, wie Mehmet Ali Yildirimturk, dem Vizepräsidenten des Verbandes der Juweliere, Goldschmiede und Geldwechsler in Istanbul bestätigt.Da die türkische Regierung die Lira und die Wirtschaft im Allgemeinen weiterhin in den Abgrund führt, ist es nicht verwunderlich, dass die türkischen Bürger versuchen werden, die Regierung zu umgehen, um an einen Vermögenswert zu gelangen, der auch nächste Woche, nächsten Monat und nächstes Jahr noch wertvoll sein wird.© Redaktion GoldSeiten.de