Gold glänzt - Erschwinglichkeit von Wohneigentum erreicht Rekordtief

Wohneigentum ist der amerikanische Traum schlechthin, aber für viele Haushalte wird es immer schwieriger, ihn zu verwirklichen. Eine Vielzahl von Faktoren, darunter steigende Immobilienpreise, hohe Zinssätze und eine anhaltende Inflation, haben einen perfekten Sturm ausgelöst, der Wohneigentum für immer mehr US-Bürger in weite Ferne rücken lässt. Die Vorteile von Wohneigentum können gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.Im Jahr 2022 machte der Hauptwohnsitz mehr als ein Viertel des gesamten Vermögens der US-Haushalte aus, was unterstreicht, wie wichtig Wohneigentum für den langfristigen Vermögensaufbau ist. Laut einer von Redfin durchgeführten Analyse wurden jedoch nur 16% der zum Verkauf stehenden Häuser im Jahr 2023 als erschwinglich für den typischen US-Haushalt eingestuft - der niedrigste Anteil seit Beginn der Aufzeichnungen. Dies ist ein deutlicher Rückgang gegenüber 21% im Jahr 2022 und ein signifikanter Rückgang gegenüber über 40% vor dem durch die Pandemie ausgelösten Immobilienkaufrausch.Während die überwiegende Mehrheit der Mieter (81%) danach strebt, in Zukunft ein Eigenheim zu besitzen, sind erstaunliche 61% von der Sorge geplagt, dass sie diesen Traum vielleicht nie verwirklichen werden, so eine neue Umfrage, die diesen Monat von Harris Poll durchgeführt wurde. Besonders ausgeprägt ist dieses Gefühl bei den Mietern, von denen 57% glauben, dass der amerikanische Traum vom Wohneigentum praktisch "tot" ist, verglichen mit 43% derjenigen, die bereits ein Haus besitzen.Die Erschwinglichkeitskrise kann auf eine Vielzahl von Faktoren zurückgeführt werden, allen voran auf den anhaltenden Anstieg der Hypothekenzinsen. Trotz des jüngsten Rückgangs gegenüber ihrem Höchststand im Oktober sind die Zinsen immer noch deutlich höher als im Jahr 2022, was dazu führt, dass die monatliche Zahlung eines typischen Hauskäufers etwa 250 Dollar höher ist als vor einem Jahr, schätzt Redfin.