Nicholas Frappell: Goldpreisziele für 2024 und wichtige Einflussfaktoren

Nicholas Frappell, Global Head of Institutional Markets bei ABC Refinery, sprach in einem Interview mit INN über die Faktoren, die seiner Meinung nach den Goldpreis im Jahr 2024 beeinflussen werden, darunter die US-Notenbank, der Dollar und die Käufe der Zentralbanken. In seiner Rede auf dem Kongress der Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) sagte er, dass der Markt die Ernsthaftigkeit der US-Notenbank, die Inflation zu senken, falsch einschätzen könnte – er rechne damit, dass die Zinsen "länger etwas höher bleiben werden".Auf die Frage, ob die US-Notenbank eine weiche Landung schaffen könne, antwortete Frappell, er neige dazu, dies zu bejahen. "Es gibt so viele Ereignisse, die völlig außerhalb der Kontrolle der Fed und völlig außerhalb unserer Kontrolle liegen. Diese Dinge könnten eingreifen und Schocks auf die Wirtschaft ausüben, die wir nicht erahnen können, erklärte er. "Aber wenn man sich das Jahr 2024 ansieht, scheint es soweit so gut. Viele Leute sind noch relativ pessimistisch. Ich bin neutral bis leicht optimistisch."Was den Dollar betrifft, ist Frappell für dieses Jahr ebenfalls leicht optimistisch. Er räumt zwar ein, dass viele glaubwürdige Quellen davon ausgehen, dass der Dollar im Vergleich zu seinen Konkurrenten um 10 bis 12 Prozent überbewertet ist, dies bedeute aber nicht, dass sich das Blatt in absehbarer Zeit wenden werde. Während die Stärke des Dollars Gegenwind für Gold bedeute, so Frappell, würden die Käufe der Zentralbanken wahrscheinlich für Unterstützung sorgen. "Ich wäre nicht überrascht, wenn sich die Zahlen und Mengen der letzten zwei Jahre wiederholen würden", meinte er.Frappell nannte auch mögliche Goldpreisziele für das Jahr 2024: 2.360 und 2.580 US-Dollar pro Unze. "Ich schaue mir den Optionsmarkt an und versuche zu sagen: 'Okay, wie sehen diese Strikes in Bezug auf das Options-Delta aus?' Denn das gibt einem eine Vorstellung davon, wie der Markt die Wahrscheinlichkeit einschätzt", erklärte er. "Wenn wir uns das für den neunmonatigen Verfall anschauen, der uns bis Dezember bringt, dann denke ich, dass das Ziel von 2.360 Dollar bei ungefähr [...] eins zu vier oder so liegt. Und für ein Jahr ist es höher." Er beschrieb 2.580 USD als ein "viel unwahrscheinlicheres Ergebnis", das eher bei eins zu acht liege.© Redaktion GoldSeiten.de