Pan Global Resources: Positive kupfermetallurgische Ergebnisse für La Romana

Hauptgehalt Konzentrat Klasse Gewinnung BLOCK Cu %. Cu %. Cu %. REF 0,39 28,54 86,40 2 0,37 30,60 87,61 5 0,38 22,71 78,23 6 0,34 25,45 71,98 10 0,37 23,86 88,68

Block Zyklen Hauptgehalt Mahlgrad Nachmahlung Offener Kreislauf Interpolierte LCT Cu %. µm µm Cu %. Cu % Gewinnung REF 1 Ro + 3 Cl 0,39 106 20 30,18 86,15 B.1 1 Ro + 2 Cl 0,33 106 20 32,49 76,40 B.2 1 Ro + 2 Cl 0,37 106 20 31,17 88,83 B.3 1 Ro + 2 Cl 0,54 106 20 30,56 66,62 B.4 1 Ro + 3 Cl 0,47 106 20 28,55 84,43 B.5 1 Ro + 3 Cl 0,38 106 20 20,64 88,18 B.6 1 Ro + 3 Cl 0,34 106 15 21,51 74,34 B.7 1 Ro + 3 Cl 0,35 106 20 17,03 66,59 15 22,391 73,611 B.8 1 Ro + 2 Cl 0,41 106 20 28,77 82,88 B.9 1 Ro + 3 Cl 0,39 106 20 15,90 77,91 15 20,911 83,221 B.10 1 Ro + 3 Cl 0,37 106 20 25,33 87,91 Ro = rauer, Cl = sauberer 1 = Geschätzt

















BLOCK kWh/Tonne B.1 13,91 B.2 15,78 B.3 16,67 B.4 16,97 B.5 13,70 B.6 14,92 B.7 12,23 B.8 14,87 B.9 15,16 B.10 15,66 Durchschnitt 14,99

- Kupfermetallurgietests bestätigen, dass in der gesamten Lagerstätte durch ein einfaches konventionelles Flotationsverfahren verkaufsfähige Konzentratgehalte erreicht werden können.- Hervorragende Rückgewinnung von bis zu 88 % Kupfer- Konzentrat mit einem Gehalt von bis zu 32,5 % Kupfer, mit bezahlbarem Silbergehalt und geringen schädlichen Elementen- Positive Ergebnisse bringen La Romana in die Vorentwurfsphase des metallurgischen ProzessesVANCOUVER, 23. März 2024 - Pan Global Resources Inc. ("Pan Global" oder das "Unternehmen") (TSXV: PGZ) (OTCQB: PGZFF) (FSE: 2EU) freut sich, die erfolgreichen Ergebnisse eines Schaumflotations-Variabilitätstestprogramms für die Kupfergewinnung ("Cu") auf dem Vorzeigeprojekt des Unternehmens, der Kupfer-Zinn-Silber-Lagerstätte La Romana im Projekt Escacena in Südspanien, bekannt zu geben. Metallurgische Tests zur Zinngewinnung sind ebenfalls im Gange und werden berichtet, sobald sie vorliegen."Die neuen Kupfermetallurgie-Testergebnisse für die Lagerstätte La Romana sind eine weitere Bestätigung dafür, dass eine einfache konventionelle Schaumflotation ein hochwertiges, hochqualitatives und sauberes Kupferkonzentrat zu potenziell niedrigeren Kosten als der Durchschnitt innerhalb des Pyritgürtels produzieren kann. Diese Eigenschaften sind für Hüttenwerke äußerst wünschenswert und könnten für die Mischung mit Konzentraten minderer Qualität attraktiv sein, um den Wert zu steigern und die Strafkosten zu senken. Die Ergebnisse sind ein wichtiger Schritt in der Projektentwicklung, um die optimale Wirtschaftlichkeit des Verfahrens, die Metallgewinnung, Cashflow-Prognosen und wirtschaftliche Studien zu bestimmen", sagte Tim Moody, President und CEO von Pan Global.Das metallurgische Testprogramm wird von Wardell Armstrong International (Vereinigtes Königreich) unter der Koordination und Leitung von Minepro Solutions SL (Spanien) durchgeführt.Minepro Solutions SL meldete am 19. März 2024: "Im Vergleich zum Durchschnitt der Lagerstätten im Pyritgürtel hat die Lagerstätte La Romana einen geringeren Energiebedarf für das Brechen und Mahlen, eine gröbere Aufschlussgröße sowie eine bessere Leistung im Flotationsverfahren für Kupfer gezeigt. Dazu gehören höhere Konzentratgehalte und verbesserte Ausbeuten unter Verwendung konventioneller Kreisläufe und chemischer Mittel, was auf moderate Betriebskosten für das Verfahren schließen lässt."- Mit einem einfachen konventionellen Flotationsverfahren können bei der Kupfermineralisierung von La Romana verkaufsfähige Konzentratgehalte und gute Ausbeuten erzielt werden.- Eine Reihe von Flotationsversuchen im offenen Kreislauf mit gröberen und reineren Bestandteilen wurden an 10 über die Lagerstätte verteilten Blöcken durchgeführt (siehe Abbildung 1 unten) und mit einer Referenzprobe aus früheren Testarbeiten verglichen:- Die Hauptgehalte reichten von 0,33 % Cu bis 0,54 % Cu (Durchschnitt 0,40 % Cu)- Flotationstests für sieben der Blöcke (Blöcke 1-5, 8 und 10) ergaben attraktive Konzentratgehalte zwischen 26,8 % und 32,5 % Cu (Durchschnitt 29,1 % Cu) und Gesamtgewinnungsraten zwischen 73,5 % und 88,3 % Cu (Durchschnitt 81,4 % Cu).- Zusätzliche Tests mit einer feineren Nachmahlung ergaben für die anderen drei Blöcke (Blöcke 6, 7 und 9) die angestrebten Konzentratgehalte und gute Gewinnungsraten.- Bei Konzentraten mit mehr als 30 % Cu wurde die Anzahl der Reinigungszyklen von 3 auf 2 reduziert, was die Kupfergewinnung vereinfacht und verbessert.- Die Ergebnisse zeigen, dass der Gehalt an Kupferkonzentrat und die Ausbeute mit höherem Hauptgehalt steigen- Locked-Cycle-Tests (LCT), die in vier der zehn Blöcke durchgeführt wurden, ergaben Cu-Gewinnungen in Konzentraten zwischen 72 % und 88,7 % Cu und Konzentratgehalte von 22,7 % bis 30,6 % Cu. Diese Werte stehen in engem Zusammenhang mit der 83,54%igen Gewinnung und dem Konzentratgehalt von 28,54% Cu der Referenzprobe, die als Grundlage für den Vergleich verwendet wurde.- Multi-Element-Analysen der endgültigen Konzentrate aus den vier LCT bestätigten niedrige Konzentrationen von schädlichen Elementen (As, Sb, Bi, Hg, Cl und F) und das Potenzial für eine Silbergutschrift mit Gehalten von 88 bis 102 g/t Ag, was zu einem höheren Net Smelter Return Potenzial beiträgt.- Tests zur Bestimmung des Energiebedarfs für das Mahlen von Erz ergaben Bond Ball Mill Work Index (BBMWi) Werte zwischen 12,23 und 16,97 kWh/t (Durchschnitt 14,99 kWh/t). Der durchschnittliche Energiebedarf ist eine leichte Verbesserung gegenüber der Referenzprobe (15,48 kWh/t) und wird als mittel bis schwer eingestuft.- Weitere Optimierungen des Flotationsverfahrens und der Kostenkalkulation werden vorgenommen, um die potenzielle Wirtschaftlichkeit zu verbessern.Das Hauptziel des metallurgischen Testprogramms bei La Romana besteht darin, das optimale Mineralverarbeitungsflussdiagramm und den Entwurf der Aufbereitungsanlage zu bestimmen, um marktfähige Kupfer- und Zinnkonzentrate zu produzieren.Die metallurgische Variabilitätsstudie und die neuen BBMWi-Tests wurden mit Bohrkernproben durchgeführt, die aus 10 über die gesamte Lagerstätte La Romana verteilten Blöcken und in unterschiedlichen Tiefen ausgewählt wurden, um die verschiedenen Phasen des Bergbauabbaus zu simulieren. Unter Anwendung derselben Testbedingungen wurden die Ergebnisse für alle Blöcke mit einer Referenzprobe ("REF") aus früheren erfolgreichen metallurgischen Testarbeiten verglichen, über die am 11. April 2023 berichtet wurde.Das Verarbeitungsschema für die Variabilitätstests entsprach dem Schema und den chemischen Reagenzien, die für die Referenzprobe verwendet wurden. Konkret:- Jeder Verbundstoff bestand aus mindestens 30 kg Material von ausgewählten Bohrkernen- Vorzerkleinerung des Materials auf 1 mm für die Untersuchung des Hauptgehalts und Zerkleinerungstests, einschließlich der Eignung für das Kugelmahlen und des Nettoenergiebedarfs- Primärzerkleinerung mit einer Größe von 106 Mikrometern, gefolgt von einer Kupfer-Rauhflotationsstufe zur Maximierung der Rückgewinnung der Kupferminerale zu einem Konzentrat mit einer groben Partikelgröße- Nachmahlung des Grobkonzentrats auf 20 oder 15 Mikrometer, abhängig von der Reinigungsleistung- Weitere Gewinnung und Veredelung der Kupferkonzentrate durch eine Reihe von zwei bis drei saubereren Flotationsstufen- Verriegelte Zyklustests an 4 der 10 Blöcke- Aus der Korrelation der Ergebnisse von Locked-Cycle-Tests mit den Ergebnissen der Flotation im offenen Kreislauf berechnete RückgewinnungsratenUngefähr 50 zusätzliche Bohrlöcher wurden bei La Romana abgeschlossen, nachdem die Proben für das Variabilitätstestprogramm im Mai 2023 ausgewählt worden waren, und die Kupferlagerstätte wurde an der Oberfläche um 400 Meter nach Westen erweitert und bleibt für eine weitere Expansion offen. Es wird in Erwägung gezogen, die metallurgischen Testarbeiten auf die westliche Erweiterung von La Romana auszudehnen.Die Ergebnisse der Zinnmetallurgie werden in Kürze bekannt gegeben, und die Ergebnisse weiterer Bohrlöcher bei der Entdeckung Cañada Honda stehen noch aus. Weitere Bohrungen sind sowohl bei La Romana als auch bei Cañada Honda im Rahmen des Bohrprogramms 2024 geplant.Das Escacena-Projekt umfasst ein großes, zusammenhängendes, 5.760 Hektar großes Landpaket, das zu 100 % von Pan Global im Osten des iberischen Pyritgürtels kontrolliert wird. Escacena liegt in der Nähe der in Betrieb befindlichen Riotinto Mine und grenzt unmittelbar an die ehemaligen Minen Aznalcóllar und Los Frailes, wo sich Minera Los Frailes/Grupo México in der abschließenden Genehmigungsphase befindet und mit dem Bau voraussichtlich 2024 beginnen wird. Das Escacena-Projekt beherbergt Pan Globals Kupfer-Zinn-Silber- und Kupfer-Gold-Entdeckungen La Romana und Cañada Honda sowie eine Reihe anderer aussichtsreicher Ziele, einschließlich Bravo, Barbacena, El Pozo, Romana Norte, San Pablo, Zarcita, Hornitos, La Jarosa und Romana Deep. Pan Global Resources Inc. sucht aktiv nach kupferhaltigen Mineralvorkommen, da die Fundamentaldaten von Kupfer in Bezug auf Angebot und Nachfrage überzeugend sind und die Aussichten auf langfristig hohe Preise als entscheidendes Metall für die globale Elektrifizierung und Energiewende gegeben sind. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, Escacena, befindet sich im ergiebigen iberischen Pyritgürtel in Südspanien, wo eine günstige Genehmigungsbilanz, eine hervorragende Infrastruktur, Bergbau- und Fachkenntnisse sowie die Unterstützung von Kupfer als strategischem Rohstoff durch die Europäische Kommission zusammengenommen ein erstklassiges Gebiet für Bergbauinvestitionen darstellen. Das Team von Pan Global besteht aus bewährten Talenten in den Bereichen Exploration, Entdeckung, Erschließung und Minenbetrieb, die sich alle dem sicheren Betrieb und dem größtmöglichen Respekt für die Umwelt und unsere Partnergemeinden verpflichtet haben. Das Unternehmen ist Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen und arbeitet nach dessen Prinzipien.Álvaro Merino, Vice President Exploration von Pan Global Resources und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen für diese Pressemitteilung genehmigt. Álvaro Merino, Vice President Exploration von Pan Global Resources und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen für diese Pressemitteilung genehmigt. Herr Merino ist nicht unabhängig von der Gesellschaft. Es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und auf solche zukunftsgerichteten Informationen sollte man sich nicht übermäßig verlassen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche, ökologische und technologische Faktoren, die sich auf die Tätigkeiten, Märkte, Produkte und Preise des Unternehmens auswirken können. Die Leser sollten die Risikoangaben in der Managementdiskussion und der Analyse des geprüften Jahresabschlusses des Unternehmens beachten, der bei der British Columbia Securities Commission eingereicht wurde.Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Medienmitteilung zur Verfügung standen. 