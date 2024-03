Sensations-Urteil gegen Windräder!, Saubermann Würth & die Gold-Bombe

Den Grünen weht ein immer härterer Wind entgegen. Laut Allensbach wuchs der Anteil der Befragten, denen sie überhaupt nicht gefallen, von 25 auf 56%.Finanzminister Lindner hat eine neue Idee. Da Deutschland "vielleicht attraktiv für die Einwanderung in den Sozialstaat, aber nicht in den Arbeitsmarkt“ sei, möchte er Steuererleichterungen für anzulockende Fachkräfte.Ein Urteil aus Frankreich sorgt für Aufsehen. Laut Blackout-News hat der französische Staatsrat "in einem noch nie dagewesenen Zug ... die Genehmigungen für das Bauen von Windrädern an Land für ungültig erklärt." Es geht um unzureichenden Lärmschutz für Bewohner.Reinhold Würth ruft seine Mitarbeiter auf, nicht AfD zu wählen und "bloß wegen eines bisschen Spaßes an der Freude Rabatz zu machen...". Vor Jahren war er in den Schlagzeilen wegen Steuerhinterziehung und wollte den Sitz seiner Firma in die Schweiz verlegen.Warum liefen die Sanktionen gegen Rußland bisher so ins Leere? Die Erklärung von "The Conversation" heißt Gold. Rußland ist nach China der zweitgrößte Goldproduzent der Welt und hat über Dritte, z.B. die VAE, kompletten Marktzugang. Im Interesse des Landes sei es, den Dollar zu schwächen und Gold zur Handelswährung zu machen.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)