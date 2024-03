Kitco-Umfrage: Wall Street rät zur Vorsicht; Main Street gibt Gas

Nachdem die Preisentwicklung in der vergangenen Woche von den Inflationsdaten bestimmt wurde, standen die Goldmärkte erneut im Zeichen der US-Notenbank und der Zinserwartungen, wobei sich die Stimmung der Händler im Laufe der Tage zu ändern schien. Unmittelbar nach der FOMC-Sitzung am Mittwoch nahmen die Märkte die Beibehaltung der drei geplanten Zinssenkungen der Fed bis 2024 zum Anlass, den Dollar zu schwächen und das gelbe Metall am Donnerstag sowohl bei den Futures als auch bei den Kassapreisen auf ein neues Allzeithoch zu treiben. Das berichtet Kitco News im Rahmen der regulären Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 15 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren sechs (40%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Vier (27%) erwarten hingegen einen Preisrückgang. Wiederum fünf (33%) blieben eher neutral eingestellt.Außerdem gaben 170 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 117 (69%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. Weitere 25 (15%) prognostizieren einen niedrigeren Preis, während 28 (16%) Seitwärtsentwicklungen erwarten.© Redaktion GoldSeiten.de