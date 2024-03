Das Aufwärtspotenzial von Gold in den nächsten drei Jahren

Ich habe mich auf den bevorstehenden säkularen Wandel bei Gold und Edelmetallen konzentriert, weil er massive Auswirkungen auf die kommenden Jahre und bis in die 2030er Jahre hat. Heute möchte ich jedoch auf das zyklische Potenzial der aktuellen Bewegung bei Gold eingehen. Mit einem starken Schlusskurs über 2.100 Dollar befindet sich Gold in einem neuen zyklischen Bullenmarkt. Im nachstehenden Chart sind die historischen zyklischen Aufwärtsbewegungen bei Gold dargestellt. Mit Ausnahme des ersten zyklischen Bullenmarktes (der erst Ende 1971 ernsthaft begann) und dem jüngsten dauerte jeder zyklische Bullenmarkt etwa drei Jahre, plus/minus ein paar Monate. Der zyklische Bullenmarkt war in den 1970er Jahren viel stärker und volatiler als in den 2000er Jahren.Der Ausbruch von Gold aus einem superbullischen Cup-&-Handle-Muster, über den wir seit 2021 geschrieben haben, löst ein gemessenes Aufwärtsziel von 3.000 Dollar je Unze aus. Bei der Untersuchung historischer und ähnlicher Ausbrüche haben wir festgestellt, dass sich der betreffende Markt innerhalb von sechs bis 12 Monaten von seinem gemessenen Aufwärtsziel zu seinem logarithmischen Ziel bewegt. Das logarithmische Ziel von Gold liegt bei etwa 4.000 Dollar je Unze. Das entspricht einem zyklischen Bullenmarkt von 117% ab dem Tief im Oktober 2023 bzw. 146% ab dem Tief im Oktober 2022. Ein Ausbruch aus einem 13-jährigen Muster um die Allzeithochs herum wird jedoch wahrscheinlich eine explosivere Bewegung nach oben bewirken.Ich erwarte nicht, dass der Anstieg so groß sein wird wie in den 1970er Jahren (464% und 718%), aber ich erwarte, dass er die Anstiege in den 2000er Jahren übertreffen wird. Ein Anstieg um 200% vom Tiefststand im Jahr 2022 bringt Gold auf fast 5.000 Dollar, während ein Anstieg um 200% vom Tiefstand im Jahr 2023 Gold auf 5.500 Dollar bringt. Ich betrachte Ende 2026 als möglichen Höhepunkt des zyklischen Bullenmarktes. Das sind vier Jahre ab dem Tief von 2022 oder drei Jahre ab dem Tief von 2023.Damit Gold dieses Potenzial ausschöpfen kann, muss es zu einer Rezession und einem Abschwung kommen und das herkömmliche 60/40-Portfolio deutlich übertreffen. Gold ist im Vergleich zu Anleihen ausgebrochen, im Vergleich zu Aktien steht dies jedoch noch aus. Gegenwärtig steht Gold nur wenige Tage vor seinem möglicherweise bedeutendsten Ausbruch seit 50 Jahren. Sollte der Ausbruch anhalten, ist zu erwarten, dass Goldaktien, insbesondere Junior-Goldaktien, in den nächsten ein bis zwei Jahren eine dramatische Outperformance gegenüber Gold erzielen werden.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 22. März 2024 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.