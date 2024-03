Nach Rally: SPDR verzeichnet wieder Abflüsse in KW12

Der Aufschub durch die überraschende Rally hat auch letzte Woche bis einschließlich Donnerstag für Zuflüsse beim weltweit größten Gold-ETF SPDR Gold Trust gesorgt. Im Verlauf der letzten Woche hat der ETF einen Zuwachs von netto 3,49 Tonnen Gold gesehen.Die Goldbestände beliefen sich vergangenen Freitag nach Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com auf 835,33 Tonnen. Am Freitag der Vorwoche waren es 831,84 Tonnen. Der größte Sprung erfolgte dann am von Montag auf Dienstag, mit einem Zufluss von 4,03 Tonnen. Mittwoch und Donnerstag stagnierten die Zahlen und blieben bei 838,50 Tonnen, bevor sie am Freitag wieder um 3,17 Tonnen fielen.Entwicklung der SPDR-Bestände in den vergangenen Tagen:• 18. März: 833,32 t• 19. März: 837,35 t• 20. März: 838,50 t• 21. März: 838,50 t• 22. März: 835,33 t© Redaktion GoldSeiten.de