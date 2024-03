Brien Lundin: Goldpreis auf "unbekanntem Terrain"

Da der Inflationsdruck zunimmt und die US-Notenbank ihre Zinszügel strafft, wird Gold als sicherer Hafen immer attraktiver. Brien Lundin, Herausgeber des Gold Newsletter und CEO der New Orleans Investment Conference, kommentierte diesen Trend gegenüber Kitco News in einem Interview während der PDAC 2024 mit den Worten: "Angesichts des aktuellen Inflationsdrucks und der Haltung der US-Notenbank zu den Zinssätzen dürfte Gold in naher Zukunft positiv reagieren." Andere Finanzinstitute wie J.P. Morgan gehen davon aus, dass der Goldpreis unter dem Einfluss der erwarteten Zinsanpassungen und der anhaltenden geopolitischen Spannungen bis 2025 auf 2.300 $ pro Unze steigen könnte.In diesem wirtschaftlichen Umfeld geht die Rolle von Gold über die traditionellen Anlagegrenzen hinaus und bietet eine Absicherung gegen Inflation und ein Gegengewicht zur Volatilität der Finanzmärkte im Allgemeinen. Historische Daten bestätigen die Wertentwicklung von Gold in ähnlichen wirtschaftlichen Szenarien der Vergangenheit, in denen es in der Regel inmitten steigender Inflation und sinkender Realzinsen an Wert gewann.Die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA machen den Goldmarkt noch komplexer. In dem Interview erklärte Lundin: "Wahljahre bringen oft Marktvolatilität mit sich, und die Goldpreise sind da keine Ausnahme, mit erheblichen Schwankungen in der Vergangenheit." Diese Einschätzung deckt sich mit der allgemeinen Stimmung des Marktes, der Gold in Zeiten politischer Umbrüche und Unsicherheiten als Bastion der Stabilität ansieht. Die erste Zinssenkung der Fed sieht er spätestens im Juli dieses Jahres, mit der Begründung, dass ein späterer Termin zu politisch wirken würde, in Anbetracht der Wahlen im November.Die aktuellen geopolitischen Spannungen und Konflikte unterstreichen den Status von Gold als sicherer Hafen. Investoren sollten wachsam bleiben. Lundin empfiehlt in diesen turbulenten Zeiten einen strategischen Ansatz für Goldinvestments: "Anleger sollten die geopolitischen Entwicklungen genau beobachten und ihre Goldanlagestrategien entsprechend anpassen, um sicherzustellen, dass sie gut positioniert sind, um durch potenzielle Marktturbulenzen zu navigieren."© Redaktion GoldSeiten.de