Sailfish Royalty: Dividende für Q1 2024 und Update zu Aktienkaufoptionsvereinbarung

Kürzlich kündigte Sailfish Royalty Corp. an, dass sein Board of Directors die Ausschüttung der ersten Quartalsdividende für das Jahr 2024 beschlossen hat. Diese wird sich auf 0,0125 USD je Aktie belaufen. Die Zahlung erfolgt am 15. April 2024 an alle Sailfish-Aktionäre, die sich zum Handelsschluss am 31. März 2024 im Besitz von Sailfish-Aktien befinden.Die Erklärung, der Zeitpunkt, die Höhe und die Auszahlung künftiger Dividenden unterliegt dem Ermessen und der Genehmigung des Board of Directors, heißt es in der Pressemitteilung. Man werde die Dividendenpolitik laufend überprüfen und sie ggf. in Abhängigkeit von der aktuellen Finanzlage des Unternehmens, dem Rahmen für die Kapitalallokation, der Rentabilität, dem Cashflow, den rechtlichen Anforderungen und anderen als relevant erachteten Faktoren ändern.Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass seine Aktienkaufoptionsvereinbarung mit CMC Metals Ltd. aufgehoben wurde. Gemäß der Vereinbarung gewährte das Unternehmen CMC die Option, alle emittierten und ausstehenden Aktien der Swordfish Silver Corp. zu erwerben, die über Sailfish de Mexico S.A. de C.V. die Mineralrechte an dem Silberexplorationsprojekt in der Gemeinde San Dimas im mexikanischen Bundesstaat Durango, das als Grundstück Gavilanes bekannt ist, besitzt.CMC hat scheinbar das Abkommen einseitig gekündigt. Sailfish hat die Kündigung akzeptiert und einen Rechtsbeistand in British Columbia beauftragt, diese Angelegenheit zu prüfen und alle verfügbaren Rechtsmittel, einschließlich Schadenersatz, zu ergreifen. Das Unternehmen ist bestrebt, zu gegebener Zeit weitere Informationen zu liefern.© Redaktion MinenPortal.de