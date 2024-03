Goldman rechnet mit 15%igem Anstieg bei Rohstoffen durch Zinssenkungen

Wie Super News berichtet prognostiziert Goldman Sachs Group Inc. aufgrund der erwarteten Zinssenkungen durch die Zentralbanken in den USA und Europa für das Jahr 2024 eine Rohstoffrendite von 15%. Dieser optimistische Ausblick wird durch eine Erholung des verarbeitenden Gewerbes und anhaltende geopolitische Risiken gestützt. Die wichtigsten Rohstoffe, die davon profitieren dürften, sind Kupfer, Aluminium, Gold und Ölprodukte. Die Analysten von Goldman Sachs, darunter Samantha Dart und Daan Struyven, raten Anlegern jedoch zu einer selektiven Auswahl, da nicht alle Rohstoffe gleich stark zulegen werden. Das erste Quartal hat bereits einen Anstieg des Rohölpreises, Rekordpreise für Gold und einen Kupferpreis von über 9.000 Dollar pro Tonne gebracht, was auf einen moderaten Anstieg des Rohstoffmarktes hindeutet.Im Mittelpunkt dieses optimistischen Ausblicks stehen die Signale der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank in Richtung sinkender Kreditkosten bei nachlassender Inflation. Goldman Sachs weist darauf hin, dass Zinssenkungen in den USA in einem nicht rezessiven Umfeld historisch gesehen zu höheren Rohstoffpreisen geführt haben, insbesondere bei Metallen wie Kupfer und Gold. Die Analyse der Bank deutet darauf hin, dass sich der positive Preiseffekt mit der Zeit verstärkt, wenn die von den lockeren finanziellen Bedingungen ausgehenden Wachstumsimpulse die Wirtschaft durchdringen.Goldman Sachs stellt für die wichtigsten Rohstoffe ehrgeizige Preisprognosen für das Jahresende auf: Kupfer bei 10.000 $ pro Tonne, Aluminium bei 2.600 $ pro Tonne und Gold bei 2.300 $ pro Unze. JPMorgan Chase & Co. unterstreicht ebenfalls das Potenzial von Gold mit einem Preisziel von 2.500 $ pro Unze, abhängig von einer anhaltenden Mäßigung der Inflation und der Arbeitsmarktzahlen sowie der Bestätigung der Zinssenkungen durch die Fed. Diese Prognosen unterstreichen die strategische Ausrichtung auf Rohstoffe als Absicherung gegen Inflation und als Mittel, um von den Veränderungen in der Weltwirtschaft zu profitieren.© Redaktion GoldSeiten.de