LBMA will ASM-Sektor besser integrieren

Die London Bullion Market Association (LBMA) hat eine wichtige Initiative gestartet, um die Integration des Kleinbergbaus (artisanal and small-scale mining - ASM) in die legale globale Goldlieferkette durch ihre 66 akkreditierten Scheideanstalten zu unterstützen, berichtet Mining Weekly . Die Initiative hat die Form eines "Toolkits", das sich mit spezifischen Fragen des ASM-Sektors befasst, darunter Rechtstitel, Bergbaulizenzen, formale behördliche Aufsicht und Umweltfragen. "Während 20% der weltweiten Goldproduktion aus dem ASM-Sektor stammen, gelangen weniger als 2% direkt in die offizielle Lieferkette", betonte Ruth Crowell, CEO der LBMA. "Ein Großteil des Rests gelangt über illegale Lieferketten und unreguliertes Recycling auf den Markt – Praktiken, die das Vertrauen von Investoren und Endverbrauchern in die Legitimität und ökologische Integrität des gekauften Metalls untergraben.Das Toolkit basiert auf denselben Grundprinzipien, die auch die Grundlage für die unabhängig geprüften Beziehungen zwischen den Großbergbauunternehmen und den Scheideanstalten der LBMA bilden. Diese Prinzipien sind die nachhaltige Beschaffung und die verantwortungsvolle Verarbeitung von Gold. "Das Ziel dieses neuen Toolkits, das eines der ersten Ergebnisse der im letzten Jahr gegründeten ASM Task Force der LBMA ist, besteht darin, unseren akkreditierten Scheideanstalten das Vertrauen zu geben, mehr ASM-Gold zu verarbeiten", meinte Crowell."Wir hoffen, dass dies das Gleichgewicht zwischen legaler und unregulierter Produktion und den damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Menschenrechte der 40 Millionen Menschen weltweit, die auf ASM als primäre oder ausschließliche Einkommensquelle angewiesen sind, wiederherstellen wird." Viele ASM produzierende Länder sind Entwicklungsländer, und die Einbeziehung der ASM-Produzenten in die legale Goldlieferkette könnte diesen Gesellschaften eine Reihe von sozioökonomischen Vorteilen bringen. Zu diesen Vorteilen könnten die rechtliche Anerkennung der Kleinschürfer, mehr Frieden und Sicherheit in den Bergbaugebieten und die wirtschaftliche Entwicklung gehören.Der neue Ansatz der LBMA für ASM-Operationen folgt den Richtlinien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Dazu gehört die schrittweise Umsetzung einiger Anforderungen, anstatt sofort Alarm zu schlagen. So wird die LBMA Länder, in denen die Verwendung von Quecksilber noch legal ist, auffordern, den Einsatz dieser schädlichen Abbaumethode zu reduzieren. Und in allen Fällen müssen die Gesundheits- und Sicherheitsstandards kontinuierlich und schrittweise verbessert werden. Das Toolkit wird ein wesentlicher Bestandteil des Plans der LBMA sein, mit den Regierungen und Interessenvertretern der Industrie in Ghana, Peru, den Philippinen und Tansania zusammenzuarbeiten.© Redaktion GoldSeiten.de