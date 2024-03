Mexikos Gold- und Silberproduktionszahlen für Januar 2024

Am Freitag veröffentlichte das mexikanische Institut für Statistik und Geografie ( INEGI ) die aktuellen Produktionsdaten der mexikanischen Minen für den Monat Januar 2024. Demnach ging die Produktion der mexikanischen Goldminen im ersten Monat des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurück. Die Silberproduktion hingegen stieg leicht an.So wurden im Januar 8,1 Tonnen Gold produziert, was einem Rückgang von 0,2% entspricht. Im Vorjahresmonat hatte die Goldproduktion bei 8,12 Tonnen gelegen.Die Silberproduktion stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,1% an. Im Januar diesen Jahres betrug die Minenproduktion 320,86 Tonnen Silber, im Vorjahresmonat waren es 320,42 Tonnen.© Redaktion GoldSeiten.de