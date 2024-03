IAMGold  Jetzt noch einsteigen?

In den zurückliegenden Handelswochen hat sich wieder einiges getan am Markt der Goldminenaktien. Dieses Mal, zur Abwechslung aller bislang schon genervten und gefrusteten Marktteilnehmer, etwas Positives. Der Leitindex NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) konnte seit den Jahrestiefs im Februar zeitweilig bereits 20 Prozent zulegen.Das Indexschwergewicht IAMGold Corp. kommt im gleichen Zeitraum jedoch schon auf über 40 Prozent. Und nachdem der Aktienkurs in diesem Jahr einen wichtigen Bereich hinter sich lassen konnte, scheint IAMGold zunächst per Tendenz nur eine Richtung zu kennen!In der letzten Analyse vom 21. November 2023 "IAMGold: Jetzt gilt’s, Ente oder Trente!" wurde ab dem Kursbereich 2,33 USD weiter steigende Notierungen in Aussicht gestellt. Ein Kursziel von 4 USD wurde genannt, das damals noch unrealistisch schien, da der übergeordnete Abwärtstrend die Bullen noch im Zaum gehalten hat.Spätestens Ende Februar wurde diese wichtige Trendlinie, nach ein paar Wochen der Unsicherheit, jedoch nachhaltig geknackt. Die Aktie von IAMGold erreichte am 11. März mit 3,22 USD den höchsten Stand seit immerhin Mai 2023. Damals erreichte der Aktienkurs nach einer mehrmonatigen Rallybewegung ein signifikantes Hoch und ging anschließend in den Sinkflug über.Eine ähnliche oder vergleichbare Entwicklung ist jetzt explizit nicht zu erwarten. Im Gegenteil. Im Wochen-Chart konnte sich der Aktienkurs aus den Fängen der Abwärtsbewegung befreien und darüber etablieren. Zuvor hat die grüne, breite Unterstützungszone bestens gehalten. Sie hat bilderbuchartig als Sprungbrett fungiert. Zusätzlich sehen wir bei IAMGold eine bekannte Elliott-Wellen-Struktur: ein 5-teiliger Aufwärtsimpuls mit entsprechender ABC-Korrektur.Vor diesem Hintergrund müsste sich jetzt mindestens ein zweiter Impuls zeigen. Der Chart sieht dahin gehend noch lange nicht vollständig aus. Auch die nächste Widerstandzone zwischen ca. 3,77 und 3,93 USD schreit noch danach, erreicht zu werden.IAMGold hat also noch lange nicht fertig, was die laufende Aufwärts- bzw. Ausbruchsbewegung angeht. Die besagten 4 USD könnten noch im 2. Quartal erreicht werden. Ferner könnte es anschließend noch eine Etage höher gehen. Dazu muss dann jedoch das große Chartbild evaluiert werden.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.