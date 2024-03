Unaufhaltsame Triebkräfte enthüllen das am besten gehütete Anlage-Geheimnis

Werbung

Seit 20 Jahren empfehlen wir aus Vermögensschutzgründen Anlagen in Gold und Silber. Aus unserer Sicht

gab es nie eine Zeit, in der Edelmetalleigentum relevanter und zwingender notwendig war als heute.

Hören Sie eines der überhaupt besten Interviews mit Egon von Greyerz. Bitte klicken Sie hier





Noch nie schrillten die Alarmglocken so laut auf der Welt: Wir haben einen nuklearen Mix aus unbegrenzter Geldschöpfung, einem unglaublich fragilen Finanzsystem, einem Einbruch der globalen Wirtschaft und des Welthandels, zudem haben wir eine katastrophale Pandemie, die nicht verschwinden wird.





Das am besten gehütete Anlage-Geheimnis der Welt ist GOLD.• Gold ist in diesem Jahrhundert um das 7,5-fache gestiegen.• Seit 2000 erzielt Gold eine Jahresdurchschnittsrendite von 9,2%.• Die Jahresdurchschnittsrendite des Dow Jones liegt seit 2000 bei 7,7%, reinvestierte Dividenden eingeschlossen.Die einfache Antwort lautet: Die meisten Anleger verstehen Gold nicht, weil die Vorzüge von Gold durch den Staat vertuscht werden.Haben Sie schon mal von einer westlichen Regierung gehört, die ihrem Volk gesagt hat, dass, Gold der beste Schutz gegen die totale staatliche Misswirtschaft in den Bereichen Ökonomie und Landeswährung ist? Hat je eine Regierung dem eigenen Volk gesagt, dass im Verlauf der Geschichte garantiert jede Regierung dazu beigetragen hat, den Gesamtwert des Geldes der Menschen zu zerstören?Das trifft auf jede einzelne historische Währung zu, denn bislang hat noch keine einzige Währung überlebt.Und haben die heutigen Regierungen ihrem Volk gesagt, dass die eigenen Landeswährungen seit 1971 schon 97% – 99% ihres Wertes verloren haben? Warum sagen die Regierungen ihren Bürgern nicht, dass ihre Währungen in den nächsten 50 – 100 Jahren weitere 97% – 100% verlieren werden?Ganz klar, keine Regierung würde je gewählt werden, wenn sie ihrem Volk offen und ehrlich erzählen würde, dass die Wirtschaft und ihr Geld auch weiterhin schlecht verwaltet und zerstört werden wird, so wie es immer der Fall gewesen ist.Und warum beschäftigen sich Regierungen nicht intensiv mit der Vergangenheit, so dass sie aus den Fehlern ihrer Vorgänger lernen könnten? Und warum beschäftigen sich Journalisten nicht mit der Geschichte des Geldes, um das Volk aufzuklären? Die Antwort liegt auf der Hand: Journalismus ist zur reinen Staatspropaganda geworden; heutzutage gibt es weit und breit keine ernstzunehmenden Investigativjournalisten.Auch die gesamte Vermögensverwaltungsbranche versteht und mag Gold nicht. Das Thema "Geld" zu erforschen und zu verstehen, ist für sie nicht zweckdienlich. Besser, man umgibt die Branche, die im Durchschnitt schlechter als der Markt abschneidet, mit einer mystischen Aura.Eine gierige und eigennützige Vermögensverwaltungsbranche ist nicht an Gold interessiert. Gold bietet ihnen nicht die Möglichkeit, immer wieder Provisionen abzukassieren, die sie so dringend brauchen. Die gesamte Branche könnte abgeschafft werden, wenn die meisten Anlagen in Index-Fonds und physisches Gold investiert wären. Daraus würde sich unterm Strich womöglich auch eine deutlich höhere Anlage-Performance ergeben.Im unten folgenden, 12-minütigen Video (ein Zusammenschnitt aus einem Interview mit Palisade Radio) erkläre ich die Triebkräfte für Gold. Die entscheidenden Triebkräfte, die Gold in Kürze auf viel höhere Stände treiben werden, sind zusammengefasst folgende:• Globale Defizite & Schulden – USA, Europa, China, Japan, Schwellenländer• Krieg• Soziale Unruhen• Goldkäufe der BRICS-Staaten• Goldkäufe der Zentralbanken, die anstelle von US$-Reserveanlagen verstärkt auf Gold setzen• Gold ist kein Investment. Es ist natürliches Geld und daher auch das einzige Geld, das im Lauf der Geschichte überlebt hat.• Staaten und Zentralbanken sind die besten Freunde von Gold. Historisch betrachtet haben sie ohne Unterlass den Wert von Fiat-Geld zerstört, wohingegen Gold seine Kaufkraft seit Jahrtausenden hält.• Wie ich im Video darlege, ist die globale Risikolage nie schlimmer gewesen als heutzutage.• Physisches Gold ist die ultimative Absicherung gegen derartige Risiken.• Zum Zweck des VERMÖGENSSCHUTZES muss Gold in physischer Form gehalten werden und dem Anleger direkt zugänglich sein.• Natürlich darf das Gold nicht innerhalb der kaputten Strukturen des Finanzsystems bleiben. Es ergibt keinen Sinn, das eigene Gold in einem System zu halten, vor dem man sich eigentlich schützen möchte.• UNTER KEINEN UMSTÄNDEN sollte man sein Gold in Papierform oder in ETFs halten.• Gold muss in sicheren Rechtsgebieten jenseits des eigenen Aufenthaltslandes gehalten werden, und insbesondere nicht in den USA, in Kanada oder der EU.• Man kann ein Gramm Gold für 70 US$ kaufen und eine Unze Silber für 25 US$.• Angesichts großer Anlageblasen in praktisch allen Asset-Klassen (so auch Aktien, Anleihen und Immobilien) sollten im Rahmen der Anlageallokation mindestens 25 % der eigenen Finanzmittel in physischem Gold und etwas Silber angelegt sein, eventuell sogar noch mehr.Sorgen Sie sich NIEMALS um den Goldpreis. Staaten und Regierungen werden nicht aufhören, Ihr Fiat-Geld zu entwerten und Gold somit aufzuwerten, was, historisch betrachtet, schon immer der Fall war.Beim bevorstehenden Zusammenbruch des Geldsystems wird dem Vermögenserhalt eine entscheidende Bedeutung zukommen. Gemessen in kollabierendem Papiergeld können Gold und Silber unvorstellbare Höhen erreichen. Folgen Sie den inspirierenden Artikeln von Egon von Greyerz.© Egon von GreyerzDieser Artikel wurde am 25. März 2024 auf https://vongreyerz.gold veröffentlicht.