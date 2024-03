US-CEOs: Die größte geopolitische Bedrohung ist hausgemacht

Die anhaltenden Herausforderungen der Weltwirtschaft, wie steigende Betriebskosten, Beschäftigungsprobleme, Handelsspannungen zwischen den USA, China und Europa, Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine, bedrohliche Ereignisse im Pazifik und politische Unsicherheit in Lateinamerika, zeichnen ein instabiles und beunruhigendes globales Bild für das Jahr 2024, schreibt die Los Angeles Times . Wie können Unternehmensführer dieses Chaos und diese Störungen überwinden und mit zukunftsfähigen Organisationen die Führungsrolle von morgen übernehmen?Das Conference Board, eine gemeinnützige Organisation für Unternehmensmitgliedschaft und -forschung, hat CEOs und spätere Führungskräfte auf der ganzen Welt befragt, um die wichtigsten Probleme zu ermitteln, mit denen sie konfrontiert sind. Dr. Lori Esposito Murray, Präsidentin des Economic Development Committee, dem Public Policy Center des Conference Board (CED), gab bekannt: "US-CEOs sagen, dass das geopolitische Risiko, das sie in Bezug auf ihre Geschäfte am meisten beunruhigt, hausgemacht ist - die wachsende Staatsverschuldung und das Defizit der USA."Weiter erklärte sie: "Die fiskalpolitischen Aussichten der USA verschlechtern sich weiter und das Defizit für das Fiskaljahr 2023 übersteigt die Schätzungen um 1,7 Billionen Dollar. Der Wendepunkt ist die Selbstgefälligkeit unserer Nation in Bezug auf die Schulden: Die Kosten für den Schuldendienst steigen aufgrund von Inflation und steigenden Zinssätzen rapide an, verschlingen einen ebenso großen Teil des Staatshaushalts wie die Verteidigungsausgaben und verdrängen nationale Prioritäten."Die zunehmende Praxis der Ausgabe von US-Staatsanleihen zur Finanzierung von Defiziten und Schulden stelle eine enorme Belastung für das Finanzsystem dar und könne die Kreditkosten für Unternehmen erhöhen, den Zugang zu Kapital einschränken und den Lebensstandard senken, sagte Dr. Murray: "Die diesjährige Kongressdebatte über die Höhe der Ausgaben für das Haushaltsjahr 2024 hat zu einem historischen Zusammenbruch der Regierungsführung im US-Kongress, einem gescheiterten Haushaltsverfahren, einem drohenden Staatsbankrott und einer möglichen Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA geführt. Die globale Führungsrolle der USA und ihre nationale Sicherheit sind in Gefahr."© Redaktion GoldSeiten.de