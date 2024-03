Gedämpfter Goldpreis inmitten schwacher Handelssignale

Der Goldpreis gab am Dienstag im asiatischen Handel leicht nach, da die Erwartung wichtiger Signale von der US-Inflation und der US-Notenbank auf größere Transaktionen drückte, während die jüngste Stärke des Dollar ebenfalls belastete, so Investing.com . Nachdem taubenhafte Signale der wichtigsten Zentralbanken Händler zu massiven Dollar-Investitionen veranlasst und den Dollar-Index auf ein Monatshoch getrieben hatten, rutschte der Goldpreis in der vergangenen Woche von seinem Rekordhoch ab. Trotz einiger Gewinnmitnahmen blieb der Dollar in dieser Woche relativ stark.Im Vorfeld der für Freitag erwarteten Daten zum PCE-Preisindex – dem bevorzugten Inflationsindikator der Fed – hielt sich der Goldpreis zurück. Es wird allgemein erwartet, dass die Ergebnisse in die Zinsprognose der Fed einfließen werden. Der Goldpreis dürfte in nächster Zeit auf Widerstand stoßen, insbesondere wenn die hartnäckigen Inflationszahlen auf eine mögliche Verschiebung der von der Fed für dieses Jahr geplanten Zinssenkung hindeuten, heißt es in dem Artikel.Die Fed signalisierte letzte Woche, dass sie eine Zinssenkung um 75 Basispunkte im Jahr 2024 plant, obwohl dies weiterhin von der Inflation abhängt. Kommentare hochrangiger Fed-Vertreter – darunter der Vorsitzende Jerome Powell und FOMC-Mitglied Mary Daly – werden ebenfalls im Laufe der Woche erwartet.© Redaktion GoldSeiten.de