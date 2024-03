EcoGraf Ltd.: Inbetriebnahme der Produktqualifizierungsanlage hat begonnen

26. März 2024 - EcoGraf Ltd. (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK; OTCQX: ECGFF) freut sich, ein Update zu den Bau- und Inbetriebnahmeaktivitäten für die Produktqualifizierungsanlage ("PQF" oder "Anlage") in Westaustralien bekannt zu geben, die im April 2024 in Betrieb genommen werden soll.Die PQF wird eine Reihe von Produktkampagnen durchführen, welche bereits für den Rest des Jahres geplant sind. Die Anlage wird mit einer Verarbeitungsgeschwindigkeit von 5-10 kg/Std. arbeiten, wobei die ersten 5 Tonnen Produkt zur Verarbeitung bereitstehen.Der erfolgreiche Abschluss dieser Kampagne wird dazu dienen, die technische Machbarkeit des EcoGraf-Verfahrens in einem größeren, kontinuierlichen Maßstab zu validieren, um das Verfahren auf Seiten der Kreditgeber zu unterstützen und potenzielle Kunden mit umfangreicheren Produktproben zu versorgen. Die gewonnenen technischen Daten werden darüber hinaus zur Vorbereitung des technischen Inputs für eine einstufige Anlage im kommerziellen Maßstab ausschlaggebend sein sowie für anschließende Standortstudien mit potenziellen Kunden für Anoden, Batterien und Elektrofahrzeuge in Europa, Nordamerika und Asien.Die Anlage wird die Produkttestaktivitäten des Unternehmens ergänzen, während die PQF-Kampagnen von den jüngsten Verbesserungen des Fließschemas profitieren werden, welche eine weitere Kostensenkung bei gleichzeitiger Erhöhung der Material-Reinheit über die Spezifikationen der Kunden hinaus ermöglichen sollen.Die Anlage wird durch das 48,9 Mio. AUD umfassende Critical Minerals Development Program der Commonwealth-Regierung mitfinanziert, mit dem die australischen Verarbeitungskapazitäten für Batteriemineralien gefördert werden. Die positive Unterstützung durch die australische Regierung wird gut angenommen, das Unternehmen hat bereits 2,9 Mio. AUD an Fördermitteln für das PQF-Programm erhalten.Der erfolgreiche Abschluss des Programms ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Entwicklung eines im kommerziellen Maßstab arbeitenden Betriebs für aktives Anodenmaterial, welches aus der Entwicklung von Epanko des Unternehmens stammt und die aufstrebenden Lithium-Ionen-Batterieproduktionszentren versorgt, die eine von den bestehenden chinesischen Lieferketten unabhängige Rohstoffversorgung anstreben.Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert.Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf die Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn David Drabble, einer kompetenten Person, die ein Angestellter von EcoGraf Ltd. und ein Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (#307348) ist, zusammengestellt wurden, und spiegeln diese korrekt wider. David Drabble verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die hier untersucht werden, sowie in Bezug auf die durchgeführten Aktivitäten, um sich als kompetente Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for the Reporting of Exploration Results, Mineral Resources, and Ore Reserves (JORC Code) zu qualifizieren. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der entsprechenden Marktbekanntmachung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen.EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen.In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite-Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf™-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten.Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree™-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien.Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf™-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen.Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten.INVESTORENAndrew Spinks,Managing DirectorT: +61 8 6424 9002Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält eine Abbildung. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.