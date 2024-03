Strom für die KI & Gedanken zum Dotplot

Quelle: Motley Fool

Wenn Sie, wie ich, alt genug sind, um sich an die Internetblase der 1990er Jahre zu erinnern, könnte die heutige Aufregung um die künstliche Intelligenz bei Ihnen Erinnerungen wecken. Die Parallelen sind unübersehbar. Damals erregte eine neue Technologie das öffentliche Interesse und die Investitionsgelder, weil sie versprach, unser Leben dramatisch zu verbessern.Die meisten Menschen verstanden nicht wirklich, wie sie funktionierte, aber sie konnten die Vorteile sehen... und manchmal auch hören (AOL: "Sie haben eine neue Mail!"). Die Ära endete für viele Investoren schlecht, nicht weil sie falsch lagen, sondern weil sie zu früh dran waren. Die Aufregung war größer als die Realität. Die Technologie war durchaus real und würde schließlich das halten, was sie versprach, und noch mehr.Künstliche Intelligenz ist noch vielversprechender. Ich glaube, dass sie durchaus real ist, aber Erfahrung und Forschung zeigen mir, dass es schwierig sein wird, sie in einem weltverändernden Ausmaß zu erreichen. Energie ist ein Haupthindernis. KI-Systeme verbrauchen wirklich gigantische Mengen an Strom. Woher diese kommen soll, ist noch nicht klar. Heute möchte ich Ihnen einige möglicherweise augenöffnende Informationen über KI und Energie geben. Und da letzte Woche eine Fed-Woche war, habe ich ein paar Reaktionen auf die neuesten Dotplots.Investoren sind oft übermäßig begeistert von neuen Technologien, weil sie die unvermeidlichen Umsetzungsprobleme nicht berücksichtigen. Man kann eine großartige Idee haben, die Arbeit machen, um das Konzept zu beweisen, und trotzdem einen langen, harten Weg vor sich haben, um sie in großem Maßstab umzusetzen und echte Gewinne zu erzielen. Das ist nicht neu.Ein großes Segelschiff zu bauen, um die Neue Welt zu erreichen, war eine Sache; es über den Ozean zu bringen, eine andere. Das gilt auch für die Kriegsführung: Eine Armee reist wirklich "auf dem Bauch". Der Zweite Weltkrieg wurde nicht nur in der Schlacht gewonnen, sondern auch durch die Bauernhöfe und Fabriken, die die alliierten Streitkräfte versorgten. Aus diesem Grund reden Amateure über Taktik, aber große Generäle studieren Logistik.All dies gilt auch für die KI-Technologie. Um die Durchbrüche zu erzielen, die jetzt in greifbarer Nähe zu sein scheinen, sind sowohl Software als auch Hardware erforderlich. Jemand muss die Hardware entwerfen, die Hardware bauen und dann die Hardware betreiben. Dieser letzte Schritt wird enorme Mengen an Energie erfordern. Vielleicht haben Sie schon einmal den Begriff "LLM" (Large Language Model) gehört. Das ist die Technologie, die hinter ChatGPT und ähnlichen KI-Systemen steckt. LLMs lesen Dokumente und berechnen dann Buchstabe für Buchstabe, Wort für Wort, wie die einzelnen Informationsbits normalerweise zusammengehören. Dies erfordert viele Millionen von Berechnungen.Stellen Sie sich vor, Sie bauen eine Sandburg, ein Sandkorn nach dem anderen. Theoretisch ist es möglich, aber in der Realität nicht, weil man sich nicht schnell genug bewegen kann, um es in einem Leben zu schaffen. Die neuesten Computerchips können das... aber nur, wenn sie über eine ausreichende Energiequelle verfügen. Beachten Sie auch, dass die Energie nicht nur für die Mikrochips benötigt wird.Wenn so viele Berechnungen so schnell durchgeführt werden, entsteht Wärme. Die Ableitung dieser Wärme erfordert Kühlsysteme, die noch mehr Strom verbrauchen (und manchmal große Mengen an Wasser - eine weitere nicht billige Ressource). Noch mehr Energie wird für den Datentransport zwischen Nutzern und Servern benötigt, die Tausende von Kilometern voneinander entfernt sein können.Sie sehen die Herausforderung. KI erzeugt einen enormen neuen Energiebedarf, der zu allem anderen hinzukommt. Dies ist reines Wachstum und nicht der Ersatz für etwas, das verschwinden wird - zumindest noch nicht. Es ist schwer, den Netto-Nullpunkt zu erreichen, wenn wir ständig neue Technologien erfinden, die immer größere Mengen an Energie verbrauchen. Die Zielpfosten verschieben sich ständig.Außerdem verlagern wir einen Teil des Energiebedarfs von der direkten Verbrennung (Benzin, Heizöl) auf Elektrofahrzeuge und Heizsysteme. Die verbrauchte Menge mag sich nicht wesentlich ändern, aber das Stromnetz wird dadurch stärker belastet. Das Wachstum der US-Stromnachfrage hat sich seit einem Jahrzehnt verdreifacht.KI und Kryptowährungen sind nicht die Ursache für das gesamte Nachfragewachstum, aber sie sind ein wesentlicher Bestandteil davon. Dieser Chart zeigt den bisherigen und den prognostizierten Energieverbrauch von Rechenzentren, zusammengestellt von McKinsey im letzten Jahr.Die folgende Karte von S&P zeigt die derzeit betriebenen (blau) und geplanten (gelb) US-Rechenzentren. Die Größe der Kreise gibt den geschätzten Strombedarf an.