Harmony Gold mit 11-Jahreshoch! Auf zu neuen Dimensionen?

Das erste Quartal des Börsenjahres 2024 ist fast vorbei. Der Leitindex NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) konnte zwar ausgehend von den Jahrestiefs gute 20 Prozent zulegen, die Performance im laufenden Jahr ist jedoch, mal wieder, mau. Etwa Minus 5 Prozent beträgt sie derzeit.Deutlich besser haben sich die Aktien von Harmony Gold entwickelt. Mit dem Schlusskurs vom 25. März steht der Bergbauriese aus Südafrika bereits mit 27 Prozent im Plus. Mit Blick auf die Charts ist die Jahresperformance aber noch deutlich ausbaufähig! Sogar zweistellige Kursnotierungen sind jetzt wieder möglich.In der letzten Analyse vom 25. Januar 2024 "Harmony Gold – Gelingt jetzt endlich der große Durchbruch?" dreht es sich erneut um die Widerstandszone (aus der inzwischen eine Unterstützungszone geworden ist) zwischen ca. 5,42 und 5,75 USD. Sie sollte halten, damit die Aktie auf bis zu 7,50 USD steigen kann.Und genau so kam es auch. Nach dem letzten Zwischentief am 28. Februar bei 5,41 USD ging die Aktie direkt wieder steil und markierte ab Anfang März ein neues Jahreshoch nach dem anderen. Das aktuelle Jahreshoch liegt bei 8,18 USD, das zugleich dem höchsten Stand seit Januar 2013 entspricht! Januar 2013, nicht 2023!Im HUI-Index sticht Harmony Gold mit dieser positiven Entwicklung und dieses kleinen Rekordes deutlich hervor. Einzig die Buenaventura-Aktie und Goldfields können hier bei diesen Mehrjahreshochs mithalten.Im langfristigen Monats-Chart wird schnell deutlich, wo Harmony steht. Zum einen könnte jetzt der übergeordnete Abwärtstrend den laufenden Aufwärtstrend zunächst bremsen. Zum anderen könnte auch die Widerstandszone zwischen ca. 7,45 und 8,70 USD für eine größere Konsolidierung sorgen.Ohnehin stehen die Chancen danach aber recht gut, dass der Aktienkurs daraus gestärkt hervorgehen und den zweistelligen Kursbereich bzw. sogar die Marke von 11 USD erreichen könnte. Vielleicht sogar noch im Laufe dieses Jahres.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.