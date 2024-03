Heiße Kupferrally angeheizt durch EVs, erneuerbare Energien

Die Kupferfutures kletterten am Montag, dem 18. März, an der Londoner Metallbörse (LME) bis auf 9.164,50 Dollar je Tonne und erreichten damit ein neues 11-Monats-Hoch. Der Anstieg folgt auf eine monatelange Seitwärtsbewegung, die durch Angebotsrisiken und wachsenden Optimismus hinsichtlich der globalen Wirtschaftsaussichten angetrieben wurde.Zu dem Anstieg trug die Nachricht bei, dass 15 chinesische Schmelzereien bei einem kürzlich abgehaltenen hochrangigen Treffen in Peking Produktionskürzungen in Erwägung ziehen, was zu einer regen Handelsaktivität führte, wie sie die LME seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Darüber hinaus waren in den ersten beiden Monaten des Jahres 2024 durchschnittlich 11,5% der überwachten Kupferschmelzkapazitäten in China inaktiv, verglichen mit 8,6% im gleichen Zeitraum des Vorjahres und 8% im Jahr 2022, so das britische Geodatenunternehmen Earth-i.Warum sind die Hütten kurz davor, ihr Angebot zu reduzieren? Ganz einfach: Die chinesischen Betreiber befinden sich in einer Krise wegen der Schmelz- und Verarbeitungslöhne (TC/RC) - Gebühren, die für die Verarbeitung von Kupferkonzentrat zu raffiniertem Metall gezahlt werden. Die Schmelz- und Verarbeitungslöhne sind aufgrund eines Mangels an Konzentratlieferungen zusammengebrochen, was die ohnehin schon sehr geringen Gewinnspannen noch weiter drückt.Abgesehen von den Versorgungsproblemen wird die Kupfernachfrage auch weiterhin weitgehend durch den Boom der erneuerbaren Energien angetrieben. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) wird der Anteil von Kupfer an der Gesamtnachfrage für alle Anwendungen von derzeit 23% auf über 42% im Jahr 2050 ansteigen.Das ist nicht nur heiße Luft. Im August 2023 nahm das Energieministerium (Department of Energy, DoE) Kupfer in die offizielle Liste der kritischen Materialien auf, so dass einheimische Produzenten Anspruch auf staatliche Subventionen im Rahmen des Inflation Reduction Act (IRA) haben. Diese Einstufung unterstreicht die zentrale Rolle von Kupfer bei der Sicherung einer nachhaltigen Energiezukunft.Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energiequellen wie Solar- und Windenergie und die zunehmende Elektrifizierung der Weltwirtschaft lassen die Nachfrage nach Kupfer in die Höhe schnellen. Wie ich Ihnen bereits mitgeteilt habe, benötigt ein einziges Elektrofahrzeug etwa viermal so viel Kupfer wie ein herkömmliches gasbetriebenes Auto. Laut Bloomberg Intelligence könnten Elektrofahrzeuge bis 2030 fast 60% des gesamten Kupferbedarfs ausmachen.Während die grüne Revolution und die Elektrifizierungsbestrebungen die Kupfernachfrage erheblich ankurbeln werden, glaube ich auch, dass ein überzeugendes Argument in den Bemühungen der entwickelten Volkswirtschaften um eine Verlagerung der Produktion liegt. Otavio Costa von Crescat Capital zufolge haben die USA und andere G-7-Staaten über sieben Jahrzehnte lang erhebliche Investitionen in die Infrastruktur vernachlässigt, und es wird erwartet, dass die sich abzeichnenden Deglobalisierungstrends diese Bauvorhaben ankurbeln werden, wobei Kupfer als potenzieller Hauptprofiteur gilt.Im nachstehenden Chart sehen Sie, wie das Verhältnis von Kupfer zum S&P 500 in den frühen 2000er Jahren in die Höhe schoss, als China viel Geld für den Bau ausgab. Dieses Verhältnis ist in den folgenden Jahren zusammengebrochen, aber wenn Costas Vorhersage zutrifft, könnte Kupfer im Verhältnis zum Aktienmarkt wieder ansteigen.Die jüngsten Zahlen des US-Einkaufsmanagerindex (PMI) deuten darauf hin, dass das verarbeitende Gewerbe nun in der Ecke des Kupfers steht. Der J.P. Morgan Global Manufacturing PMI stieg im Februar auf 50,3 und blieb damit den zweiten Monat in Folge im expansiven Bereich, nachdem er zuvor 18 Monate lang rückläufig war. Historisch gesehen signalisiert ein Ereignis, bei dem der monatliche PMI-Wert seinen gleitenden Dreimonatsdurchschnitt übersteigt, höhere Rohstoff- und Energiepreise in den kommenden drei bis sechs Monaten. Wenn dieses Muster anhält, könnten Kupfer und seine industriellen Konkurrenten in den kommenden Monaten zusätzlichen Rückenwind erhalten.Anlegern, die ein intelligentes Engagement in Kupfer und seine entscheidende Rolle bei der grünen Energiewende suchen, bietet der Global Resources Fund (PSPFX) meiner Meinung nach eine überzeugende Lösung. Mit einer Gewichtung von fast 7% im Kupfertitan Ivanhoe Mines - einem Produzenten, dessen Weltklasse-Kupferprojekt Kamoa-Kakula in der Demokratischen Republik Kongo (DRC) noch in diesem Jahrzehnt in die Gänge kommen soll - bietet PSPFX Anlegern die Möglichkeit, über einen erstklassigen Produzenten am Aufwärtspotenzial von Kupfer zu partizipieren. Zu den weiteren wichtigen Beteiligungen mit einem Engagement in Kupfer zählen Arizona Sonoran Copper, Cordoba Minerals, Kutcho Copper.Und das ist nur der Anfang. PSPFX investiert in ein breites Spektrum von Rohstoffindustrien, einschließlich Energie, Bergbau, Chemie, Stahl und mehr. Dieser Multi-Asset-Ansatz bietet den Anlegern ein umfassendes Rohstoff-Engagement und mindert gleichzeitig die unternehmensspezifischen Risiken. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal des Fonds ist seine Fokussierung auf Value-Chancen. Das PSPFX-Team hat immer wieder bewiesen, dass es ein Händchen dafür hat, Unternehmen mit hohem Potenzial im Rohstoffsektor zu identifizieren, wenn sie vom Markt falsch bewertet werden. Mit stellaren Nachfragetreibern, einer günstigen Angebots-/Nachfragedynamik und weiterem Aufwärtspotenzial steht Kupfer vielleicht gerade erst am Anfang.© Frank HolmesDer Artikel wurde am 26. März 2024 auf www.usfunds.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.