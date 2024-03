Ein Update zur "Investitionswippe"

Unserer Ansicht nach befinden sich Goldbullion und der S&P500 Index (SPX) an den entgegengesetzten Enden einer Investitionswippe, wobei der SPX besser abschneidet, wenn das Vertrauen in Geld, Zentralbanken und Regierungen steigt, und Gold besser abschneidet, wenn das Vertrauen in Geld, Zentralbanken und Regierungen fällt. Wie in einigen TSI-Kommentaren und Blog-Beiträgen der letzten zwei Jahre erörtert, war unser Konzept der Investitionswippe Teil der Inspiration für das von Dietmar Knoll entwickelte Synchrone Aktien- und Goldpreis-Modell (SEGPM).Allgemein gesagt, verwendet der SEGPM historische Daten, um eine quantitative Beziehung zwischen dem SPX, dem USD-Goldpreis und der US-Geldmenge zu definieren. Genauer gesagt beruht er auf der Tatsache, dass die Addition des SPX zum 1,5-fachen des USD-Goldpreises (und die Anwendung eines Skalierungsfaktors) langfristig zu einer Zahl geführt hat, die der US-Geldmenge entspricht. Folglich zeigt er an, inwieweit die Kombination aus US-Aktienmarkt und Gold im Vergleich zur Geldmenge derzeit unter- bzw. überbewertet ist, und kann Hinweise auf wahrscheinliche künftige Preisniveaus für Gold und den SPX liefern. So würde beispielsweise eine Vorhersage des wahrscheinlichen künftigen Niveaus des SPX und der Geldmenge ein wahrscheinliches künftiges Niveau des Goldpreises in US-Dollar prognostizieren.Der folgende Monatschart zeigt unsere Version des SEGPM. In diesem Chart ist die rote Linie die wahre US-Geldmenge (TMS) und die blaue Linie das Gold-SPX-Modell (die Summe aus dem S&P500-Index und dem 1,5-fachen des USD-Goldpreises, multipliziert mit einem Skalierungsfaktor).Die derzeitige Botschaft des Modells lautet, dass der Goldpreis (rund 2.150 US-Dollar) beim heutigen Stand der Geldmenge und des SPX in der richtigen Größenordnung liegt. Ein wesentlich höherer "fairer Wert" für Gold würde eine größere Geldmenge und/oder einen niedrigeren SPX erfordern. Wäre die Geldmenge beispielsweise um 5% größer und der SPX um 4.200 (etwa 20% niedriger als heute), würde das Modell einen "fairen Wert" für Gold von etwa 3.200 USD/Unze anzeigen.Mitte letzten Jahres (als wir das letzte Mal das Gold-SPX-Modell besprachen) hielten wir einen Goldpreis von unter 3.000 Dollar in US-Dollar für ein plausibles Ziel in der ersten Hälfte dieses Jahres. Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass dieses Ziel in der ersten Hälfte dieses Jahres erreicht wird, doch ist dies kein wahrscheinliches Szenario mehr, da sich der SPX viel besser entwickelt hat, als wir es erwartet hatten. Es besteht jedoch eine gute Chance, dass die niedrigen 3.000-Dollar-Marken noch vor Jahresende erreicht werden.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 26. März 2024 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.