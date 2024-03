Chinas Netto-Goldimporte über Hongkong im Februar fast halbiert

Chinas Netto-Goldimporte über Hongkong sind im Februar um rund 48% auf den niedrigsten Stand seit November gefallen, wie aus am Dienstag veröffentlichten Daten hervorgeht. Die Nettoimporte beliefen sich im Februar auf 39.826 Tonnen und lagen damit unter den 76.248 Tonnen vom Januar, so die Daten des Hong Kong Census and Statistics Department. Dies berichtet Mining.com im Bezug auf Reuters.Die gesamten Goldimporte über Hongkong, einschließlich der Reexporte, gingen um rund 45% auf 45.297 Tonnen zurück. "Es sieht so aus, als ob die Importquoten der internationalen Banken verschoben wurden, weil die Regierung die Währung verteidigt hat, und das ist wahrscheinlich das Hauptproblem", sagte StoneX-Analystin Rhona O'Connell. Die Einheimischen seien nach wie vor besorgt über den Immobiliensektor, und es gebe eine zunehmende Zurückhaltung bei "diskretionären" Ausgaben, aber es gebe ein wachsendes Interesse am Kauf von Gold als Risikoabsicherung, fügte sie hinzu.Die People's Bank of China kontrolliert die ins Land gelangende Goldmenge durch Quoten für Geschäftsbanken. Im vergangenen Monat verkauften chinesische Händler Gold mit Aufschlägen zwischen 36 $ und 55 $ je Unze gegenüber den weltweiten Spot-Referenzpreisen, verglichen mit einer Spanne von 37 $ bis 57 $ im Januar. Die Daten aus Hongkong geben möglicherweise kein vollständiges Bild der chinesischen Käufe, da Gold auch über Shanghai und Peking importiert wird. Ein ähnlicher Trend zeigt sich in der Schweiz, dem weltweit größten Bullionverarbeitungs- und Transitzentrum, das im Februar 54.625 Kilogramm Gold nach China exportierte, gegenüber 77.807 Kilogramm im Januar.© Redaktion GoldSeiten.de