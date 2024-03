Larry Fink: Indiens Wirtschaft profitiert nicht von Goldliebe

Indiens Vorliebe für Gold hat weder der indischen Wirtschaft geholfen noch den Anlegern anständige Renditen beschert, so Larry Fink, Gründer und Vorsitzender von BlackRock, in seinem jährlichen Brief an die Aktionäre des weltgrößten Vermögensverwalters. "Als ich im November Indien besuchte, traf ich Politiker, die sich über die Vorliebe ihrer Landsleute für Gold beklagten. Der Rohstoff hat sich schlechter entwickelt als der indische Aktienmarkt [...] Und die Investitionen in Gold haben der Wirtschaft des Landes nicht geholfen", meinte er laut CNBC Gold kann ein gutes Wertaufbewahrungsmittel sein, aber es stimuliert nicht das Wirtschaftswachstum; wenn jemand Geld auf der Bank deponiert oder in ein Haus investiert, gibt es einen Multiplikatoreffekt, der zu wirtschaftlicher Aktivität führt – "Aber Gold? Das liegt nur im Tresor", hieß es von Fink. Indien ist einer der größten Goldmärkte, da das Edelmetall in der Kultur des Landes eine wichtige Rolle spielt. Beispielsweise gilt der Kauf von Gold zu Hochzeiten und Festen als glücksbringend.Fink betonte die Bedeutung der Kapitalmärkte und wie sie im Gegensatz zu Gold die wirtschaftliche Situation eines Landes verbessern können und verwies auf die Rolle der US-Kapitalmärkte in der amerikanischen Wirtschaft. "Keine andere Kraft kann so viele Menschen aus der Armut befreien oder die Lebensqualität verbessern wie der Kapitalismus. Kein anderes Wirtschaftsmodell kann uns helfen, unsere größten Hoffnungen auf finanzielle Freiheit zu erfüllen – ob wir sie nun für uns selbst oder für unser Land wollen", sagte Fink.Zur kurzfristigen Entwicklung von Gold in Indien erklärte Kavita Chacko, Forschungsleiterin für Indien beim World Gold Council, dass die jüngsten Rekordpreise für Gold die Nachfrage nach dem Edelmetall in Indien dämpfen könnten. "Es ist unwahrscheinlich, dass sich die Nachfrage in den kommenden Monaten deutlich erholen wird, selbst wenn die Preise nachgeben sollten, da die bevorstehenden Parlamentswahlen (April bis Juni) die Bewegungen von Gold und Bargeld genau beobachten werden", so Chacko.© Redaktion GoldSeiten.de