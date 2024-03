Royal Canadian Mint führt DLT-Lösung für Gold ein

Anfang März gab die Royal Canadian Mint bekannt, dass sie in Zusammenarbeit mit dem Blockchain-Startup aXedras eine Distributed-Ledger-Technology-Lösung (DLT) eingeführt hat. Die Lösung wird die Herkunft des in der Münzprägeanstalt verwendeten Goldes zurückverfolgen und Transaktionen mit Goldbarren protokollieren, schreibt Ledger Insights . Vor knapp zwei Jahren unterstützte der World Gold Council (WGC) aXedras im Rahmen seiner Serie-B-Finanzierungsrunde. Es folgte eine Zusammenarbeit zwischen dem WGC und der London Bullion Market Association (LBMA), um eine Blockchain-Initiative als Teil des Goldbarren-Integritätsprogramms zu starten."Durch die Einführung der Distributed-Ledger-Technologie in unserer Weltklasse-Scheideanstalt können wir unseren Kunden nicht nur die branchenweit höchste Reinheit, Qualität und Sicherheit des von uns verarbeiteten Goldes und der von uns produzierten Goldbarren bieten, sondern auch eine durchgängige Beschaffungstransparenz", erklärte Marie Lemay, Präsidentin und CEO der Royal Canadian Mint. Die Lösung wirkt sich sowohl auf die Lieferanten als auch auf die Kunden von der RCM aus. Auf der Angebotsseite müssen Minen, Recycler und Edelmetalllieferanten "zahlreiche Verbesserungen in den Business-to-Business-Prozessen" vornehmen. Damit die Besitzer von Goldbarren die Herkunft des Goldes nachvollziehen können, ob es sich um gefördertes, recyceltes oder gemischtes Gold handelt, ist eine Vielzahl von Daten erforderlich. Die Verwendung von DLT erschwert im Gegenzug die Fälschung dieser Daten.Darüber hinaus können die Kunden Änderungen der Verwahrung und der Eigentumsverhältnisse nachvollziehen. So wird beispielsweise der Transfer eines Goldbarrens durch einen Geldtransporter oder seine Verwahrung bei einem Finanzinstitut oder im Tresor in London protokolliert. Die Lösung protokolliert auch den Besitz der Goldbarren, und der aktuelle Besitzer kann ein Protokoll der früheren Besitzverhältnisse einsehen.Neben der Herkunftsbestimmung gibt es zahlreiche Blockchain-Initiativen zur Tokenisierung von Gold und anderen Edelmetallen. Die HSBC-Bank hat letztes Jahr eine Initiative zur Tokenisierung von Gold gestartet, bei welcher sie nun neue Fortschritte melden. Darüber hinaus hat Russland kürzlich ein Gesetz verabschiedet, das die Tokenisierung von Edelmetallen und Rohstoffen als Zahlungsmittel im grenzüberschreitenden Handel unterstützt. Es gibt weitaus mehr Initiativen, die sich an Verbraucher richten. Die verbraucherorientierten Projekte der Perth Mint wurden allerdings eingestellt.© Redaktion GoldSeiten.de