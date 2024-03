Deutsche Bank: Hälfte der Anleger erwartet "keine Landung" für US-Wirtschaft

Noch vor einem Jahr prognostizierten die meisten Investmentbanken und Wall-Street-Investoren eine Rezession in den USA aufgrund der Auswirkungen der anhaltenden Inflation und der steigenden Zinsen. Rund 65% der von Bloomberg im März 2023 befragten Ökonomen waren davon überzeugt, dass die US-Wirtschaft innerhalb von 12 Monaten auf einen schweren Abschwung zusteuern würde, berichtet Fortune . Da sich die amerikanischen Verbraucher und Unternehmen im vergangenen Jahr jedoch als widerstandsfähig erwiesen haben, gaben die führenden Köpfe an der Wall Street ihre Rezessionsprognosen weitgehend auf. Selbst das, was lange Zeit als offensichtliche Alternative zu einer Rezession galt, eine "weiche Landung" mit nachlassender Inflation, aber schwachem Wirtschaftswachstum, wird zunehmend in Frage gestellt.Stattdessen glauben nun 45% der Investoren, dass die US-Wirtschaft auf ein Szenario zusteuert, in dem die Inflation leicht über dem Ziel der Federal Reserve von 2% liegt und das Wirtschaftswachstum robust bleibt, so die März-Umfrage der Deutschen Bank zu den globalen Märkten. Rund 38% der Befragten erwarten immer noch eine "weiche Landung", aber nur 17% rechnen mit einer Rezession oder einer "harten Landung" – eine deutliche Veränderung gegenüber der Meinung der Ökonomen vor einem Jahr.Zu den schlechter als erwarteten Verbraucherpreisindex-Daten meinte Jerome Powell vor Kurzem nur, dass die Inflationsberichte "das Gesamtbild nicht wirklich verändert haben, nämlich dass die Inflation allmählich auf einem manchmal holprigen Weg in Richtung 2% zurückgeht". Jim Reid, Global Head of Economics and Thematic Research der Deutschen Bank, beschrieb die neuen Aussichten vieler Anleger nach den Äußerungen des Fed-Vorsitzenden als "keine Landung". "Man könnte sagen, dass es sich um eine implizite Goldlöckchen 'keine Landung' handelt, bei der die Wirtschaft heiß läuft, die Zentralbanken aber nicht dagegen ankämpfen und die Märkte ihren Brei vorerst etwas wärmer mögen", schrieb er am Montag in einer E-Mail an Kunden.Außerdem seien die Anleger derzeit mehr über die Inflation als über eine Rezession besorgt, und sie scheinen auch nicht so besorgt zu sein, dass eine aggressive Fed die Party verderben könnte, falls die Inflation zurückkehrt, so Reid. In der Umfrage der Deutschen Bank gaben nur 13% der Befragten an, dass sie in diesem Jahr eine Rezession in den USA erwarten, während es vor drei Monaten noch 59% waren. Ein Zeichen dafür, dass 2024 tatsächlich das Jahr der wirtschaftlichen Unsicherheit sein wird, ist, dass viele Experten Schwierigkeiten haben, die Zukunft der US-Wirtschaft vorherzusagen. Rund 19% der Befragten gaben an, nicht zu wissen, wann die nächste Rezession in den USA eintreten wird, vor einem Jahr waren es nur 3%.© Redaktion GoldSeiten.de