Simbabwes Inflationsrate erreicht Sieben-Monats-Hoch

Die jährliche Inflationsrate in Simbabwe ist auf den höchsten Stand seit sieben Monaten gestiegen, nur wenige Tage nachdem der Finanzminister versprochen hatte, gegen die durch den freien Fall der Landeswährung angeheizten Preissteigerungen vorzugehen, berichtet Bloomberg . Die jährliche Inflation stieg in diesem Monat auf 55,3%, verglichen mit 47,6% im Februar, teilte die nationale Statistikbehörde Simbabwes am Mittwoch in einem Online-Briefing mit. Die Preise stiegen in diesem Monat um 4,9%, verglichen mit 5,4% im Februar.Finanzminister Mthuli Ncube sagte am Wochenende, die Behörden seien sich der anhaltenden Preisinstabilität in Simbabwe bewusst und die geldpolitische Entscheidungsträger bereiteten eine Erklärung vor, die sich mit den Herausforderungen befassen werde. "Wir sind uns bewusst, dass es eine Währungsinstabilität gibt, die sich auf die Preise auswirkt", sagte er in einem Interview. "Als Regierung werden wir handeln."Der simbabwische Dollar hat in diesem Jahr an jedem Handelstag gegenüber dem US-Dollar an Wert verloren. Damit ist er nach dem libanesischen Pfund die Währung mit der zweitschlechtesten Performance weltweit. Die Behörden haben wiederholt Maßnahmen ergriffen, um die Inflation einzudämmen und die Währung zu stabilisieren. Dazu gehören die Beibehaltung des weltweit höchsten Leitzinses von 130%, die Einführung von Goldmünzen und von mit Goldbullion unterlegten digitalen Token, den sogenannten ZiGs. Darüber hinaus wurde die Inflationsmessung des Landes im vergangenen Jahr zweimal geändert, um die Verwendung des US-Dollars in der Wirtschaft besser widerzuspiegeln.Derzeit wird an der Reform der lokalen Währung gearbeitet, wobei der Wechselkurs möglicherweise an Gold gekoppelt werden soll. "In nicht allzu ferner Zukunft werden wir in der Lage sein, die entsprechende Ankündigung durch eine geldpolitische Erklärung der Zentralbank zu machen", meinte Ncube. "Wir werden sicherstellen, dass wir das Richtige tun, und diese neue Ankündigung wird für die nötige Stabilität sorgen, da wir einen geldpolitischen Mechanismus einführen werden, der die Stabilität in der Zukunft gewährleisten wird."© Redaktion GoldSeiten.de