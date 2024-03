Gold - Pfeilschnell an die nächsten Kursziele

Mitte Februar setzte sich beim Goldpreis eine massive Kaufwelle in Gang, die innerhalb weniger Tage das damalige Allzeithoch bei 2.145 USD erfolgreich überschritt und in der Spitze bis 2.195 USD führte. Damit setzten die Bullen den großen Aufwärtstrend seit November 2022 fort. Nach einem Pullback an das frühere Rekordhoch zog Gold bis an das aktuelle Allzeithoch bei 2.222 USD an. Diese Marke wird nach einer weiteren kurzen Korrekturbewegung aktuell angesteuert.Auch der zweite Pullback verlief bullisch und die Kurszielmarke bei 2.190 USD ist klar durchbrochen. Damit hat der Goldpreis jetzt die Chance bis 2.222 und 2.240 USD zu klettern. Auf dieser Höhe wäre mit einer weiteren Korrektur zu rechnen. Kann die 2.240-USD-Marke gebrochen werden, stünde eine Ausweitung der Rally bis 2.275 und darüber ggf. 2.320 USD an.Eine weitere Zwischenkorrektur an die 2.145-USD-Marke wäre jetzt zwar ungewöhnlich, würde die Chancen der Bullen aber nicht schmälern. Erst wenn es ausgehend von einem neuen Rekordhoch zum Bruch der Marke käme, wäre ein kleines Verkaufssignal aktiviert und ein Kursrutsch bis 2.120 und 2.076 USD die Folge.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)