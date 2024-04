Don Hansen: Gold vs. US-Dollar  Ausblick

Der Privatinvestor Don Hansen hat seinen Investmentansatz im Rohstoffsektor über mehr als 20 Jahre perfektioniert und teilte seine neuesten Erkenntnisse in einem Interview mit dem Investing News Network. Er sprach über den Aufstieg und Fall des US-Dollars als Weltreservewährung sowie über Chinas Abkehr vom Dollar und seine Hinwendung zum Gold. Hansen ging auch auf Daten über die umgekehrte Beziehung zwischen dem Goldpreis und dem S&P 500 ein und erklärte, wie jahrzehntelange Muster zeigen, wohin sich beide bewegen."Das Spannende für mich ist, wenn man sich die bisherigen Daten anschaut, dass die Aktienmarktphase bald zu Ende geht. Sie ist auf einem sehr hohen Niveau und nähert sich dem Ende", meinte er in dem Interview. Hansen erwähnte auch den Buffett-Indikator, ein Maß für die Größe des US-Aktienmarktes im Verhältnis zur Größe der Wirtschaft. Er wird berechnet, indem die gesamte Marktkapitalisierung aller US-Aktien durch die letzte vierteljährliche BIP-Zahl geteilt wird."Im langfristigen Durchschnitt von 70 Jahren liegt diese Zahl bei 75%", erklärte er. "Im Jahr 2000, vor dem Dotcom-Crash, waren es 145% [...] Raten Sie mal, wie hoch sie jetzt ist. Sie liegt bei 180%. Also ist das Ende in Sicht." Hansen ermutigte die Anleger, Gold in ihre Portfolios aufzunehmen, und sprach darüber, wie man ein Portfolio aus Gold- und Silberaktien aufbaut.© Redaktion GoldSeiten.de