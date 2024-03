Scandium Canada forme un Comite consultatif strategique et confirme ses trois premiers membres

MONTRÉAL - 28 mars 2024 - Scandium Canada Ltée (la « Société » ou « Scandium Canada ») (TSXV: SCD; OTCQB: SCDCF) est heureuse d'annoncer la formation d'un Comité consultatif stratégique.

Le Comité consultatif stratégique est composé de personnes indépendantes, hautement qualifiées et bien informées dans le domaine du scandium, des matériaux et du développement des affaires. Leurs conseils et leurs suggestions aideront Scandium Canada à devenir un chef de file dans son domaine.

« La force du Comité consultatif stratégique aidera grandement la direction à poursuivre une approche à plusieurs volets pour faire progresser le projet Crater Lake ainsi que l'utilisation du scandium sous toutes ses formes », a déclaré Guy Bourassa, Chef de la direction. « Nous pensons que notre approche en tant qu'entreprise est unique, car nous poursuivons des relations stratégiques avec des utilisateurs finaux qui finiront par créer une demande sur le marché, en plus de faire progresser notre principal projet de transformation du scandium et la production de l'alliage maître Al-Sc (2 %). ».

Les personnes suivantes siégeront au Comité: Mark Kozdras, Marc-Antoine Audet et Noël Dubé. Au fur et à mesure de l'évolution du Comité, d'autres personnes pourront se joindre à lui.

La principale responsabilité du Comité consultatif stratégique est d'aider la Société à prendre des décisions stratégiques ou d'autres décisions importantes en fournissant des connaissances et des conseils d'experts. Le marché des alliages de scandium se développe et les conseils de notre Comité consultatif seront importants pour aider la Société à identifier les utilisateurs finaux potentiels et les parties intéressées qui bénéficieraient d'une source d'approvisionnement sûre et à long terme en oxyde de scandium et en alliage maître Al-Sc (2 %), ce qui devrait conduire à la signature d'un Protocole d'entente (« MOU ») et de Lettres d'intention (« LOI. »).

Présentation des membres de notre Comité consultatif :

Dr. Mark S. Kozdras a plus de 30 ans d'expérience dans la recherche, le développement, la conception et la production de matériaux pour l'industrie automobile. Il est titulaire d'un doctorat en génie mécanique, spécialisé dans la science des matériaux et la fabrication. Tout au long de sa carrière, il a conçu et mis en œuvre une technologie de processus industriel de base dans la production d'échangeurs de chaleur automobiles pour un important fournisseur de pièces de niveau 1, Dana Canada. Il est titulaire de dix-neuf brevets américains sur des produits et des procédés, et d'une grande quantité de technologie protégée par le secret commercial. Il a passé plusieurs années dans une usine de fabrication en tant que Directeur de l'ingénierie des produits, responsable de la conception et du lancement d'échangeurs de chaleur pour Ford Motor Co. Son expérience comprend plusieurs années de gestion du portefeuille de propriété intellectuelle de Dana Canada. M. Kozdras a ensuite géré le programme de R&D sur les matériaux automobiles pour Ressources naturelles Canada dans son laboratoire CanmetMATERIALS. Il s'est forgé un profil international en tant que responsable canadien de la recherche sur les matériaux automobiles au sein de l'Agence internationale de l'énergie et est actuellement coresponsable de la plateforme de collaboration "Matériaux pour l'énergie" de Mission Innovation dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ainsi que coresponsable de la recherche sur le Centre d'accélération des matériaux germano-canadien. Il reste actif malgré la retraite en soutenant la technologie des matériaux et le développement du marché.

Dr. Marc-Antoine Audet, géologue, docteur en géologie, est Président et Chef de la direction de Ressources Sama inc. et de Ressources SRQ inc. deux sociétés d'exploration minière en plein essor qui se consacrent à l'exploration des métaux de base en Afrique de l'Ouest et au Québec. Au cours de sa carrière, il s'est spécialisé dans la gestion de projets à l'étranger ainsi que dans l'estimation et la déclaration de ressources et de réserves minérales. Il a participé activement à des projets d'exploration pour Falconbridge/Xstrata Nickel au Canada, en Afrique, en Amérique du Sud, dans le Pacifique Sud et dans les Caraïbes. Outre la découverte de la série de gisements de Ni-Cu-PGE de Samapleu en Côte d'Ivoire et du gisement de graphite Lola en Guinée, son expérience des projets comprend le projet de latérite de nickel-cobalt de Koniambo en Nouvelle-Calédonie, l'exploitation de latérite de nickel de Falcondo en République dominicaine, la découverte des gisements de nickel-cobalt-scandium de Serra do Tapas et de Vale dos Sonhos au Brésil et, plus récemment, la découverte de la latérite de nickel-cobalt-scandium de Gogota en Guinée.

M. Noël Dubé apporte plus de 20 ans d'expérience technique et de succès en tant que dirigeant dans le secteur technologique. Il est diplômé en génie physique. Il est un investisseur chevronné et actif dans les fonds technologiques québécois. Il est un investisseur majeur dans de nombreux fonds d'investissement privés, agissant en tant que directeur, gestionnaire et conseiller technique auprès de plusieurs entreprises en tant que spécialiste, pour évaluer les technologies, les ventes et les marchés, ainsi que le plan d'affaires stratégique. Auparavant, il a été Président et Directeur général de Reflex Photonics d'octobre 2013 à novembre 2019. Noël Dubé était auparavant Vice-président des ventes et du développement des affaires, membre du conseil d'administration et l'un des fondateurs de R/D Tech Inc. R/D Tech était une société de recherche et de développement qui a fabriqué et commercialisé son équipement de contrôle non destructif dans plus de 50 pays. De 1990 à 2005, il a occupé des postes de direction et de gestion pour soutenir la croissance de l'entreprise, qui est passée de 2 millions de dollars canadiens à 180 millions de dollars canadiens, avec 600 employés et 12 bureaux dans de nombreux pays.

À PROPOS DE SCANDIUM CANADA

Scandium Canada est une société canadienne de métaux technologiques qui se concentre sur les marchés de l'alliage maître Al-Sc (2 %) et de l'oxyde de scandium, grâce à son projet de scandium et de terres rares Crater Lake, au Québec.

