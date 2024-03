Greenridge Exploration beruft Sean Hillacre in sein Beraterteam

- Herr Hillacre verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Uranexploration und war unter anderem an der Abgrenzung und Erschließung der Uranlagerstätte Arrow im weltberühmten Athabasca-Becken beteiligtVancouver, 28. März 2024 - Greenridge Exploration Inc. (Greenridge oder das Unternehmen) (CSE: GXP | FWB: HW3), freut sich bekannt zu geben, dass Sean Hillacre mit Wirkung zum 22. März 2024 dem Beraterteam von Greenridge beigetreten ist. Die umfassende Erfahrung und das Know-how von Herrn Hillacre werden für das Unternehmen bei der Planung und Durchführung von Explorationsprogrammen auf seinem Projekt Nut Lake von großem Nutzen sein.Herr Hillacre ist derzeit President und VP of Exploration bei Standard Uranium Ltd. und verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung als Wirtschaftsgeologe im Uranrevier des Athabasca-Beckens in der kanadischen Provinz Saskatchewan. Er gehörte unter anderem fünf Jahre lang dem technischen Team an, das die Uranlagerstätte Arrow mit NexGen Energy Ltd. zur Produktion führte. Als proaktiver, ergebnisorientierter Geowissenschaftler besitzt Herr Hillacre einzigartiges und vielseitiges Know-how, bei dem er seine Erfahrungen im akademischen Bereich mit praktischer Erfahrung und einem umfassenden Verständnis der Projekterschließung verbindet. Herr Hillacre erwarb seine B.Sc.- und M.Sc.-Diplome in Geologie an der University of Saskatchewan und veröffentlichte in Economic Geology die erste umfassende akademische Studie über eine erstklassige Uranlagerstätte im Südwesten des Athabasca-Beckens.Sean Hillacre, Berater des Unternehmens, meint: Ich freue mich sehr, dem Team von Greenridge als Berater beizutreten. Das Projekt Nut Lake des Unternehmens weist ein beträchtliches Potenzial für eine Uranentdeckung auf und ich freue mich daher darauf, meine umfangreichen Erfahrungen einzubringen, um dessen Weiterentwicklung zu unterstützen.Russell Starr, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagt: Wir freuen uns, Herrn Hillacre im Unternehmen begrüßen zu dürfen Er ist angesichts seiner umfassenden Erfahrung in der Uranindustrie - insbesondere in der weltweit anerkannten Region des Athabasca-Beckens -eine wertvolle Bereicherung unseres Beraterteams. Wir sind zuversichtlich, dass seine Kenntnisse und Erfahrungen in entscheidendem Maße zur Ausrichtung unserer Explorationsprogramme und der Weiterentwicklung des Projekts Nut Lake beitragen werden.Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es Herrn Hillacre gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens 250.000 Aktienoptionen (die Optionen) mit einem Ausübungspreis von jeweils 0,75 CDN $ gewährt hat. Jede unverfallbare Option berechtigt den Inhaber nach Zahlung des Ausübungspreises zum Erhalt einer Stammaktie des Unternehmens. Die Optionen und alle bei ihrer Ausübung ausgegebenen Aktien sind im Einklang mit den Richtlinien der Canadian Securities Exchange an eine Haltedauer von vier Monaten gebunden. Greenridge Exploration Inc. (CSE: GXP | FWB: HW3) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung wichtiger Mineralprojekte in Nordamerika Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Das unternehmenseigene Uranprojekt Nut Lake im Thelon-Becken war Gegenstand historischer Bohrungen, die bis zu 9 Fuß mit 0,69 % U3O8 durchteuften, einschließlich 4,90 % U3O8 über 1 Fuß in 8 Fuß Tiefe. Darüber hinaus befindet sich das unternehmenseigene Kupferprojekt Weyman im Südosten von British Columbia im südlichen Teil der berühmten Quesnel Terran. Das Unternehmen steht unter der Leitung eines erfahrenen Managementteams und Board of Directors, die über beträchtliche Erfahrung in der Kapitalbeschaffung und dem Ausbau von Bergbauprojekten verfügen.1 Quelle: 1978 Assessment report (Nummer 81075) von Pan Ocean Oil Ltd 