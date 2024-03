Wie lange noch?

Die Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Energieembargopreiswirkungen hat uns nicht verlassen. Insbesondere ist diese – in den Regionen, wo sie vorherrscht (und das sind nicht alle) – vollständig divergent zum Rest der Welt, der wegen der Gegenmaßnahmen dann deflationiert.Der deutsche Leitindex DAX steigt weiter ohne Grund, nachgerade gegen jedes FundamentalDer französische CAC40 lässt sich nicht bittenund beide folgen nur dem Dow Jonesund sind somit völlig von den Indizes der Masse der Industrieproduktion entkoppeltWie lange geht das gut?In allen obabgebildeten Indizes steckt keine AI Revolution, umgekehrt wird ein Großteil der Unternehmen von deren Rationalisierungspotenzialen betroffen. Es steigt also rein aus Liquiditätsgründen.Angesichts der hohen Zinsniveaus in USD und EUR kann diese Liquidität nur importiert werden aus Währungen, deren Zinsen die Erhöhungswelle aus 2022ff. nicht mitgemacht haben. Die Emittenten dieser Währungen warnen nun schon wiederholt, das sei nun übertrieben, erhöhen auch Zinsen (sehr wenig) aber es bleibt ignoriert. In der abgelaufenen Woche kamen Interventionswarnungen dazu herein. Auch diese bleiben ignoriert.Sehr smartes Geld versteht das und lagert in Gold um, in das einzige Asset, das davon profitierte, wenn diese Fremdwährungsbubble endete.Das neue high im Goldpreis ist daher aus dem Liquiditätsstandpunkt heraus eine Untertreibung, eine Art Anfang.BTC in der Widerstandszone gibt ebenfalls keine Indikation.© Mag. Christian Vartianvartian.hardasset@gmail.comDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.