Ernst Wolff Spezial - Aufbruch oder Untergang!? (Teil 2)

Teil 2 des Interviews mit Ernst Wolff. Es geht um Chancen und Risiken für die Opposition, welche Rolle könnte KI spielen, was droht uns noch im Ukraine-Konflikt, möglicherweise ein Weltkrieg? Auch Rußland scheint sich keinen Illusionen mehr hinzugeben. Wer steht möglicherweise überall im Hintergrund?Sind die BRICS eine bessere Alternative zum Westen? Was hat es mit der Dollarstärke auf sich und was steht uns beim Gold bevor? Wie sorgt man jetzt mit Edelmetallen vor? Fliegt die Papierillusion auf, wird der Preis unkalkulierbar steigen. Silber sollte man für Alltagsgeschäfte erwerben, für die Zeit einer möglichen Parallelwährung. Weitere Vorsorge ist dringend angeraten.Den ersten Teil des Interviews können Sie hier anschauen.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)