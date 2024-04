Die nächsten Breakout-Charts in Gold & Silber

Gold ist aus einem äußerst zinsbullischen Cup-&-Handle-Muster ausgebrochen. Dieser Ausbruch ist historisch bedeutsam, da er für die nächsten zehn Jahre enorm zinsbullische Implikationen hat. Der Ausbruch des Goldpreises über die 2.100-Dollar-Marke ist jedoch nicht unbedingt ein Risikoabschaltsignal für den gesamten Edelmetallsektor. Zumindest jetzt noch nicht. Der Ausbruch hat begonnen, Silber und die Bergbauaktien nach oben zu ziehen, aber Gold bleibt der Spitzenreiter. Das nächste Signal, das es zu beachten gilt, ist der Durchbruch des kritischen Widerstands bei 26 Dollar durch Silber.Nachfolgend sind die Monatscharts von Silber und Silber gegenüber dem Währungskorb dargestellt. Ein Monatsabschluss über 26 Dollar löst ein potenzielles gemessenes Aufwärtsziel von 34 Dollar aus, dem nächsten wichtigen Widerstand. Ein gewisser Widerstand befindet sich bei 28 Dollar. Silber gegen Fremdwährungen kämpft gegen einen Widerstand, der bis ins Jahr 2012 zurückreicht. Ein Ausbruch bringt es in eine gute Position, um sich in Richtung des Allzeithochs zu bewegen.Im nächsten Chart sind Gold, der inflationsbereinigte Goldpreis (Mitte) und Gold im Vergleich zur Gesamtrendite eines herkömmlichen 60/40-Anlageportfolios (unten) dargestellt. Der Goldpreis im Vergleich zum 60/40-Portfolio erreichte Ende 2021 seinen Tiefpunkt, muss aber über die rote Linie steigen, um einen neuen säkularen Bullenmarkt zu bestätigen. Das sind 12% mehr. Der inflationsbereinigte Goldpreis nähert sich dem Ausbruch aus einer 45-jährigen Spanne.Gold ist nominal ausgebrochen und bewegt sich auf gemessene Aufwärtsziele von 2.350 Dollar und 2.500 Dollar zu. Der nächste zu erwartende Ausbruch aus dem Sektor ist Silber, das die 26-Dollar-Marke durchbricht. Gold dürfte dem inflationsbereinigt bald folgen und ein neues Allzeithoch erreichen. Gold bestätigt, dass ein neuer Bullenmarkt gegenüber dem 60/40-Portfolio erforderlich ist, damit sich die Preise über die 3.000-Dollar-Marke und weit darüber hinaus bewegen.Diese Ausbrüche sind die nächsten Wegweiser für diesen noch jungen neuen Trend. Gegenwärtig liegt der Goldpreis nur wenige Tage hinter seinem möglicherweise bedeutendsten Ausbruch seit 50 Jahren. Wir sollten davon ausgehen, dass Goldaktien, insbesondere Junior-Goldaktien und Silberaktien, den Goldpreis in den nächsten ein bis zwei Jahren drastisch übertreffen werden.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 29. März 2024 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.