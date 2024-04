Rohstoffe werden sich erholen, da die Zinsen sinken werden: Goldman

In einem kürzlich erschienenen Bericht hebt Goldman Sachs das Potenzial für eine Erholung der Rohstoffpreise bei sinkenden Zinssätzen hervor. Diese Erkenntnis ist gerade jetzt von besonderer Bedeutung, da eine Reihe großer Finanzinstitute für dieses Jahr eine Reihe von Zinssenkungen vorhersagen, vielleicht sogar drei, obwohl einige Beamte der Federal Reserve Berichten zufolge die Angemessenheit dieser Zahl angesichts der anhaltend überdurchschnittlichen Inflation in Frage stellen. Der Goldman-Bericht gibt weiterhin einen positiven Ausblick für Rohstoffe und prognostiziert attraktive Gesamtrenditen von 15% bis zum Jahresende, wobei einige Sektoren Renditen von über 20% erzielen dürften.Für Anleger, die ihre Portfolios diversifizieren und von dieser Marktdynamik profitieren wollen, bieten Rohstoffe meiner Meinung nach überzeugende Möglichkeiten. Eine der wichtigsten Erkenntnisse der Bank ist die historische Beziehung zwischen Rohstoffen und Zinssätzen. Die Analysten von Goldman stellen fest, dass Rohstoffe in der Vergangenheit gestiegen sind, wenn die Zinssätze in einem nicht rezessiven Umfeld gesenkt wurden - ein Trend, der sich für den Sektor positiv auswirken könnte. Der nachstehende Chart zeigt die potenzielle Preisänderung für eine Reihe von Vermögenswerten nach einer Senkung der Zinssätze um 100 Basispunkte (BP), wobei Kupfer und Gold die größten Profiteure sind.Die Korrelation lässt sich laut Goldman auf mehrere Faktoren zurückführen. Dazu gehören die gestiegene Nachfrage nach Rohstoffen bei sinkenden Kreditkosten und das Potenzial für Anleger, in einem Umfeld niedriger Renditen nach alternativen Anlagen zu suchen. Zu den wichtigsten Faktoren der letzten Tage gehören die Erholung der weltweiten Produktion, da die Unternehmen ihre Lagerbestände wieder auffüllen, die anhaltenden geopolitischen Risiken und die Möglichkeit einer weichen Landung der US-Wirtschaft, bei der eine Rezession vermieden wird. Darüber hinaus deuten demografische Trends wie die Alterung der Bevölkerung und die höhere Staatsverschuldung auf ein inflationäres Umfeld für die Gesamtwirtschaft hin. Dies wiederum könnte die Anleger veranlassen, verstärkt in Rohstoffe zu investieren, um sich gegen Inflation abzusichern.Die Prognosen für eine Reihe von Zinssenkungen, sowohl in den USA als auch anderswo, sprechen für Rohstoffe in diesem Jahr. Der Finanzdienstleistungsriese Allianz geht davon aus, dass die Fed im Juli umschwenken und die Zinsen bis Ende 2024 um insgesamt 100 Basispunkte und bis Ende 2025 um weitere 75 Basispunkte senken wird. Der Ausblick des Unternehmens stützt sich auf die taubenhaftere Haltung der Fed und die Fortschritte an der Inflationsfront. Die Allianz stellt fest, dass die "Reaktionsfunktion" des Federal Open Market Committee (FOMC) akkommodierender geworden ist, da er seine Prognosen für das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) und die Kerninflation der persönlichen Konsumausgaben (PCE) für das Jahresende angehoben haben, ohne seine Zinsprognose zu ändern.Das Unternehmen geht davon aus, dass die Europäische Zentralbank (EZB) in diesem Zinssenkungszyklus die Führung übernehmen wird - sie wird ebenfalls im Juli mit Zinssenkungen beginnen, allerdings einige Tage vor der Fed. Diese Abweichung vom historischen Muster, wonach die EZB der Fed folgt, ist durch die gegensätzlichen wirtschaftlichen Bedingungen in der Eurozone und den USA gerechtfertigt. Die Eurozone beispielsweise sieht sich einer niedrigeren Inflation, aber einer anhaltenden wirtschaftlichen Stagnation und der Gefahr einer Überstraffung gegenüber. Infolgedessen könnte sich die EZB gezwungen sehen, dringender zu handeln als die Fed, was ein gutes Zeichen für Rohstoffe ist.Neben den potenziellen Auswirkungen von Zinssenkungen wird der Rohstoffmarkt auch von Prognosen über eine steigende Öl- und Energienachfrage beeinflusst. Die Internationale Energieagentur (IEA) hob kürzlich ihre Schätzung für das Wachstum der Ölnachfrage im Jahr 2024 um 110.000 Barrel am Tag an und begründete dies mit den verbesserten Wirtschaftsaussichten für die USA und dem höheren Bunkerkraftstoffverbrauch aufgrund der Angriffe im Roten Meer. Die anhaltende Krise, die durch Angriffe der jemenitischen Houthi-Truppen auf Handelsschiffe verschärft wurde, hat zu längeren Fahrzeiten und höheren Transportkosten geführt, da viele Schiffe gezwungen sind, die längere Route um Afrika herum zu nehmen. Diese erhöhte Nachfrage dürfte die Ölpreise das ganze Jahr über hoch halten, insbesondere in Verbindung mit den laufenden OPEC+-Produktionskürzungen.Apropos OPEC: Es wird berichtet, dass die Houthis Saudi-Arabiens Ölanlagen bedroht haben, falls das Königreich den USA erlaubt, seinen Luftraum zur Bekämpfung der Gruppe zu nutzen. Saudi-Arabien, der weltweit größte Erdölexporteur, befindet sich seit 2015 im Krieg mit den Houthis.Ein weiterer kurzfristiger Faktor ist die vorübergehende Schließung des Hafens von Baltimore aufgrund des jüngsten tragischen Einsturzes der Francis Scott Key Bridge. Der Hafen ist das zweitgrößte Kohleexportzentrum der USA, auf das nach Angaben der Energy Information Administration (EIA) 28% der gesamten US-Kohleexporte im Jahr 2023 entfallen werden. Es wird erwartet, dass die Schließung zu einem Rückgang des Bunkerkraftstoffverbrauchs führt und sich auf das Volumen der US-Kohleexporte im Jahr 2024 auswirken könnte. Andere Häfen in der Nähe, wie z. B. Hampton Roads, verfügen zwar über zusätzliche Kapazitäten für den Kohleexport, aber Faktoren wie Kohlequalität, Preisgestaltung und Zeitplanung werden sich darauf auswirken, wie leicht Unternehmen auf Exporte von einem anderen Hafen umsteigen können.Meiner Meinung nach ist es wichtig, den Rohstoffsektor mit einer selektiven und gut informierten Strategie anzugehen. Der Goldman-Sachs-Bericht rät Anlegern, bei ihren Anlageentscheidungen sowohl zyklische als auch strukturelle Faktoren sowie geopolitische Risiken zu berücksichtigen. Durch eine sorgfältige Analyse der verschiedenen Faktoren und die Beibehaltung eines diversifizierten Portfolios können Anleger gut positioniert sein, um von den potenziellen Chancen zu profitieren, die der Rohstoffmarkt bietet.© Frank HolmesDer Artikel wurde am 1. Apriil 2024 auf www.usfunds.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.