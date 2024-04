Neuseeländer nutzen den Rekordgoldpreis und verkaufen

Neuseeländische Goldanleger nutzen die Rekordpreise, um ihre Investitionen zu Geld zu machen, berichtet Radio New Zealand . Lokale Edelmetallhändler, die den Handel erleichtern, verzeichnen einen Anstieg der Anleger, die Goldbarren und -münzen verkaufen. Der Geschäftsführer des Händlers MyGold in Auckland, Rich Elliott, sagte, dies sei keine Einbahnstraße. "Wir glauben, dass die starke Preisbewegung, die wir derzeit sehen, anhalten wird", meinte Elliott.Er erklärte, dass Gold vor allem langfristig zu den Vermögenswerten gehören werde, die man unbedingt halten sollte. "Wenn man 20 Jahre zurückblickt, als der Goldpreis bei 400 Dollar lag, steigt der Wert des Goldes mit der Menge des gedruckten Geldes, den Billionen von Dollar. […] Wir sehen viele Leute, die verkaufen, um von den hohen Preisen zu profitieren, und auf der anderen Seite gibt es eine große Nachfrage," stellte Elliot fest. Weiter meinte er, dass die Aussichten für Gold langfristig günstig für die Käufer sein dürften. "Die überwiegende Mehrheit der Kunden, die bei uns gekauft hat, hat nicht wieder verkauft."Gold hat sich in der Vergangenheit in Zeiten hoher Inflation, volatiler Märkte und geopolitischer Unsicherheit gut behauptet. Aus diesem Grund greifen die Menschen auf das Metall zurück, um ihr Vermögen zu schützen und aufzubauen. "Wir leben in einer so globalen Wirtschaft, dass alles, was andere Länder betrifft, auch uns betrifft", so Elliot. "Die Gründe, warum Menschen Gold und Silber besitzen, sind immer noch die gleichen – sie sind heute sogar noch wichtiger als in der Vergangenheit." Er stellte ebenfalls fest, dass die Nachfrage der Anleger nach Gold seit der Pandemie sprunghaft angestiegen ist und weiter anhält.© Redaktion GoldSeiten.de