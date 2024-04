Technische Marktanalyse vom 03.04.2024: Gold

Quelle: ProRealTime.com

Jetzt kommt Gold so richtig ins Rollen. Die nächste runde Marke von 2.300 USD pro Unze ist bereits in greifbare Nähe gerückt. Seit Anfang Oktober ist Gold in einem Aufwärtstrend, der immer wieder von gesunden Korrekturen unterbrochen wird. Die Indikatoren, die sich nun wieder im überkauften Bereich befinden, können dem Trend derzeit nichts anhaben. Die aktuell steile Bewegung wird früher oder später natürlich auch korrigiert werden, dürfte aber kaum zu einer Trendwende führen.