Auf dem Weg zu 2.300 $  Erfolgsserie von Gold reißt nicht ab

Mit einem Goldpreis der an den 2.300 $ pro Unze kratzt, scheint die Erfolgsserie nicht abreißen zu wollen, vor allem wenn man es in den letzten zwei Jahren gehalten hat. BCA Research ist seit November 2022 optimistisch für Gold, da die unersättliche Nachfrage der Zentralbanken der Schwellenländer die Dynamik des Marktes verändert hat, schreibt Kitco News . Laut Robert Ryan, Chief Commodity and Energy Strategist des in Montreal ansässigen Research-Unternehmens, ist das Unternehmen seitdem noch optimistischer für Gold geworden.In der vergangenen Woche hat BCA sein Goldpreisziel auf 2.300 $ pro Unze angehoben. Während die Zentralbanken weiterhin eine solide langfristige Unterstützung für Gold bieten, sagte Ryan, dass die bevorstehende Änderung der Geldpolitik der Federal Reserve für den neuen Aufwärtsimpuls sorge. "Der Inflationsdruck wird in diesem Jahr gedämpft bleiben, da das Wachstum der Arbeitsproduktivität anhält. Dies wird das Vertrauen in die US-Notenbank stärken, ihren Zinssenkungszyklus im Juni zu beginnen, und den Goldpreis auf einem hohen Niveau halten", so Ryans Team in seinem jüngsten Forschungsbericht. Ryan sagte, er gehe davon aus, dass die Federal Reserve in diesem Lockerungszyklus die Zinsen in den nächsten ein bis zwei Jahren auf 2% senken und dort belassen werde. Gleichzeitig erwarte er, dass sich die Wirtschaft an eine Inflationsrate zwischen 3% und 2,5% gewöhnen werde."Da die Lieferketten weltweit weitgehend wiederhergestellt sind, gehen wir davon aus, dass die Inflation bei Gütern bis Ende des Jahres moderat bleiben wird. Die Inflation im Dienstleistungssektor wird jedoch aufgrund des höheren Lohnanteils im Vergleich zum verarbeitenden Gewerbe und der relativen Unempfindlichkeit des Dienstleistungssektors gegenüber Energiepreiseffekten wahrscheinlich hartnäckig bleiben", schrieben die Analysten in ihrem Bericht. "Steigende Produktivität und Zuwanderung werden zu einer ausgeglichenen Inflation und sinkenden Zinsen führen. Dies wird ein positives Umfeld für Gold und die Wirtschaft insgesamt schaffen."Ryan wies darauf hin, dass die Realzinsen in diesem Umfeld leicht negativ bleiben werden, was Anleihen verteuern und den US-Dollar schwächen dürfte, womit zwei wichtige Gegenwinde für den Goldmarkt wegfielen. "Wenn der US-Dollar schwächer wird, wird dies zu einem weiteren Anstieg des Goldpreises führen", stellte er fest. Abgesehen von der US-Geldpolitik erwartet Ryan, dass die Nachfrage aus den Schwellenländern den Aufschwung am Goldmarkt weiter unterstützen wird.Er fügte hinzu, dass Anleger die Nachfrage aus China im Auge behalten sollten, da diese auf absehbare Zeit robust bleiben werde. "In China ist Gold das einzige Wertaufbewahrungsmittel, das sie in einer deflationären Wirtschaft haben", sagte er. "Chinesische Haushalte haben nicht viele Alternativen, da der Immobilienmarkt zusammengebrochen ist." Gleichzeitig erwartet Ryan, dass die Zentralbanken weiterhin Gold horten werden, da die US-Verschuldung weiter steigt.© Redaktion GoldSeiten.de