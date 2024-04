Ein entscheidender Moment für Gold

Als ich zum ersten Mal auf die Idee kam, einen wöchentlichen Newsletter zu verfassen, entsprang dies meiner Gewohnheit, Briefe an Kunden zu schreiben, als ich noch in der kanadischen Investmentbranche tätig war. Durch das Schreiben eines einzigen Artikel an alle Kunden konnte ich nicht nur viel Zeit und Energie sparen, sondern hatte auch einen Überblick über die verschiedenen Anlageformen in den Kundenkonten.Ursprünglich trug der Artikel den Namen "Das Risikokapital-Update", wobei ich das Wort "Risiko" aufgrund eines berühmten Zitats verwendete, das ich sehr früh in meiner Karriere fand und das zwischen der hedonistischen Praxis des "Glücksspiels" und der edlen Kunst des "Spekulierens" unterschied. "Glücksspiel ist ein Risiko ohne Berechnung; Spekulation ist ein Risiko mit Berechnung."Investment-Puristen würden zwar sagen, dass es sich weder um Glücksspiel noch um Spekulation handelt, aber beides ist eigentlich kein Investieren, denn zum Investieren gehört das Festhalten an historisch konservativen, längerfristigen Anlagen, die Barerträge in Form von Dividenden oder Zinsen abwerfen.Da keines der Wertpapiere, auf die ich mich spezialisiert habe, jemals auch nur annähernd einen Kupon oder eine Dividende gezahlt hat, habe ich das wöchentliche Rundschreiben im Jahr 2009 in "Gold und Goldminen Update" umbenannt, weil ich feststellte, dass der Ozean voller Rettungsgelder und Kredite, mit dem die Wall-Street-Banken überschwemmt wurden, damit sie im Jahr 2008 ihre Gehälter zahlen konnten (einschließlich großzügiger und völlig obszöner Boni), ein inflationäres Ereignis sein würde, das Gold und Silber zu hocheffektiven Unternehmungen machen würde.Das alles endete 2011 und wurde zwei Jahre später durch das Sunday Night Massacre unterstrichen, bei dem sich die globale Bankengemeinschaft zusammentat und jedes verfügbare Angebot in die Luft jagte, was Gold und Silber in einen sehr unangenehmen vierjährigen Bärenmarkt schickte. Ich war eigentlich recht zufrieden mit meinem wöchentlichen Artikel bis 2015, als Gold knapp über dem Tiefstand des Bärenmarktes von 1.045 Dollar gehandelt wurde, als ich in das Büro eines sehr wohlhabenden Arztes ging und versehentlich meinen Newsletter neben der Kaffeemaschine sah, die die Oberfläche des Tisches vor dem Horror des Koffeins schützte.Mein Newsletter war so effektiv, dass man kaum den Titel oder den Namen des Verfassers erkennen konnte, während sich auf dem echten Couchtisch ein Stapel von Zeitschriften und Brokerage-Berichten stapelte, die alle über Cannabis, Kryptowährungen oder indonesische Liebesgeheimnisse sprachen. Ich ging zurück in mein Büro und beschloss sofort, den Namen zu ändern, nicht zugunsten eines bestimmten Sektors oder einer bestimmten Branche, sondern um alle Hinweise auf Gold zu entfernen. Ich änderte alle Vorlagen, Briefköpfe und Visitenkarten in "The GGM Advisory", und zwar am absoluten Tiefpunkt des Bärenmarktes für Gold - am 4. Dezember 2015.Der Grund, warum ich Ihnen diese Geschichte erzähle, ist der kürzliche Schlusskurs des Goldes, der am Ende der Woche, am Ende des Monats und am Ende des Quartals auf ein Allzeithoch gestiegen ist. Als ich die GGM Advisory im Januar 2020 ins Leben rief, war mir sicherlich nicht bewusst, dass irgendwelche Labortechniker in Wuhan, China, beschließen würden, mit einer infizierten Fledermaus auf dem örtlichen Nassmarkt Frisbee zu spielen und damit eine Reihe von reaktionären Ereignissen auszulösen, die den Umfang und die Reichweite des Begriffs "Staatsschulden" für immer verändern würden.So wie die gigantischen Mengen an Liquidität, mit denen die Banken 2009 gerettet wurden, von den meisten rationalen Marktenthusiasten als inflationär angesehen wurden, wurde den Bürgern der Welt ein Vielfaches davon zur Verfügung gestellt, um ihr Immunsystem bei der Abwehr jener Mikroben zu unterstützen, die die Menschheit seit Hunderttausenden von Jahren bedroht hatten.