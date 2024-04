Gold - Steile Rally hakt die 2.300-USD-Marke ab und erreicht nächstes Kurszielcluster

Mit dem Ausbruch über das vorherige Rekordhoch bei 2.145 USD setzte sich eine steile Kaufwelle beim Goldpreis fort, die ihren Ursprung am Korrekturtief bei 1.984 USD hat. Die erste Aufwärtsphase stoppte Ende März bei 2.222 USD und wurde von einem Pullback an das alte Allzeithoch abgelöst. Hier zog der Wert steil nach Norden und überwand die neu etablierte Kurshürde bei 2.222 USD mühelos. In der laufenden Woche wurden die Kursziele bei 2.240 und 2.275 USD ebenfalls überwunden und heute Morgen das Rallyziel bei 2.305 USD touchiert.Auf dem jetzt erreichten Niveau liegen mit 2.305 und 2.319 USD zwei kurz- bis mittelfristige Kursziele der gesamten Rally der letzten Wochen. Damit wäre der Beginn einer Zwischenkorrektur nicht ungewöhnlich, die allerdings schon bei 2.265 USD wieder auf Käufer treffen dürfte. Die Fortsetzung der aktuellen Aufwärtsdynamik würde direkt oder im Anschluss an eine Korrekturphase für einen Ausbruch über 2.319 USD in Richtung 2.370 USD sorgen können. Diese Marke könnte ebenso wie die aktuell erreichten Ziele als Endpunkt des Anstiegs seit Ende März fungieren, den Kaufimpuls zu unterbrechen und eine Korrektur bis 2.265 und 2.222 USD auszulösen.Oberhalb von 2.370 USD wäre dagegen eine weitere Beschleunigung des Aufwärtstrends und Kurssprünge bis 2.415 und 2.460 USD möglich.Sollte der Goldpreis dagegen unter 2.265 USD fallen, wäre mit einer Gegenbewegung bis 2.222 USD zu rechnen, ehe dort der nächste Angriff auf die 2.319-USD-Marke starten dürfte. Erst bei Kursen unter dem vorherigen Rekordhoch bei 2.222 USD wäre die Rallyphase seit Ende März beendet und zunächst von Abgaben bis 2.145 USD auszugehen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)