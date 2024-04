Einhorn setzt auf Gold und Value-Aktien während Inflation

David Einhorn, Hedgefondsmanager bei Greenlight Capital, hat sich besorgt über die anhaltende Inflation in den USA geäußert und angedeutet, dass es schwieriger sein könnte, die Inflation zu senken, als die Anleger erwarten, wie Super News berichtet. Ungeachtet der Erwartungen, ist Einhorn eher pessimistisch, was die Zinssenkungen dieses Jahr angeht. "Ich glaube, dass die Inflation wieder anzieht. Ich denke, es gibt viele Anzeichen dafür, [...] dass es in diesem Jahr weniger als drei Zinssenkungen der Federal Reserve geben wird – und dass es eine Chance gibt, dass es tatsächlich gar keine Senkung geben wird."Diese Perspektive ergibt sich aus den jüngsten US-Daten, die einen Anstieg des Kernpreisindex für persönliche Konsumausgaben um 2,8% im Februar zeigen, was über dem Inflationsziel der Fed von 2% liegt. Einhorns Ansicht, dass die Inflation wieder anziehen wird, wird durch verschiedene Indikatoren gestützt, die die Komplexität der Situation verdeutlicht, der die US-Geldpolitik gegenübersteht.Vor dem Hintergrund von Inflationsängsten und potenziellen Marktabschwüngen erhöht Einhorn seine Investitionen in Gold als Absicherung gegen eine lockere Geld- und Fiskalpolitik. Die umfangreiche Goldposition von Greenlight Capital, einschließlich physischer Barren und 74 Mio. US-Dollar im SPDR Gold Trust Fonds, unterstreicht die Strategie von Einhorn, Risiken im Zusammenhang mit Haushaltsdefiziten und politischen Herausforderungen zu mindern. Der Schritt spiegelt einen breiteren Trend unter Anlegern wider, die in wirtschaftlich unsicheren Zeiten nach sicheren Anlagen suchen.Einhorns Anlagephilosophie konzentriere sich auf die Identifizierung unterbewerteter Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial, eine Strategie, mit der Greenlight Capital in der Vergangenheit beträchtliche Renditen erzielen konnte. Sein Interesse an Solvay, ein in Belgien ansässiges Chemie- und Kunststoffunternehmen, entspräche dieser Philosophie, da er die Marktführerschaft des Unternehmens und seine stabilen, margenstarken Geschäftsbereiche hervorhebt.© Redaktion GoldSeiten.de