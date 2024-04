Was passiert mit dem Goldpreis, wenn die Fed die Zinsen nicht senkt?

Mit dem jüngsten Anstieg des Goldpreises geht die Annahme einher, dass die erwartete Zinssenkung eine Flut billigen Geldes auslösen wird, die den US-Dollar mit einem Knall zu Fall bringen wird. Aber was würde mit dem Goldpreis passieren, wenn die Fed die Zinsen nicht senkt? Was wie ein allgemein erwartetes Ereignis aussah, ist vielleicht nicht so wahrscheinlich, wie manche angenommen haben. In der Geschichte der Fed gibt es viele Beispiele für Umschwünge und erneute Umschwünge bzw. für das Ignorieren des vermeintlichen Umschwungs und das Festhalten am Kurs. Mehr über die Möglichkeit, dass die Fed die Zinsen nicht senkt, können Sie in meinem Artikel " Investors Are Too Anxious For Rate Cuts " lesen.In diesem Artikel befassen wir uns mit den Auswirkungen auf Gold, falls die Fed die Zinsen nicht senkt. Dabei spielt es keine Rolle, welche Überlegungen hinter einer solchen Möglichkeit stehen. Entscheidend ist, dass ein Großteil der Preisentwicklung bei Gold, Aktien, Anleihen usw. auf der Annahme beruht, dass mehrere Zinssenkungen bevorstehen, möglicherweise noch vor Ende des Jahres. Für Anleger, die sich auf diese Annahme sowie auf die in unserem einleitenden Absatz erwähnte Logik verlassen haben, könnte es daher einen Schock geben, wenn die Fed diese Annahme nicht umsetzt.Sieht man einmal von dem feineren (und kritischeren) Punkt der inflationsbereinigten Renditen ab, so befinden sich sowohl Gold als auch Aktien auf einem Allzeithoch. Was könnte mit Gold passieren, wenn ein "potenzieller Schock" Realität wird? Es kommt darauf an. In dem Maße, in dem ein größerer Teil der Gelder, die in letzter Zeit zur Finanzierung von Goldkäufen verwendet wurden, auf der Grundlage der vermuteten Zinssenkungen und eines klaren Richtungswechsels erfolgte, könnten wir einen erheblichen Rückgang des Goldpreises erleben, zumindest vorübergehend. Dies könnte auch geschehen, wenn sich die Zinssenkungen verzögern. Die Marktteilnehmer sowohl bei Aktien als auch bei Gold würden wahrscheinlich jede Untätigkeit oder jedes Zögern der Fed in Bezug auf Zinssenkungen als negativ für ihre Anlageergebnisse und Erwartungen ansehen.Eine andere Möglichkeit ist, dass die Auswirkungen auf den Goldpreis gedämpft sein könnten. Das hat eher mit anderen Faktoren als mit den Zinssätzen zu tun. Wenn zum Beispiel die vorherrschenden Gedanken, die in den Köpfen derjenigen vorherrschen, die einen größeren Teil des Geldes in Gold anlegen, nicht auf der Sorge um die Zinssätze beruhen, sondern auf etwas anderem, dann ist es durchaus möglich, dass der Goldpreis wenig Reaktion auf nicht gesenkte Zinssätze zeigt.Einige Käufer auf dem Goldmarkt denken nicht so sehr über die Zinsen nach. Ihre Sorge gilt vielmehr dem kontinuierlichen Kaufkraftverlust des US-Dollar. Die Erosion der Kaufkraft des US-Dollar ist das Ergebnis der anhaltenden Inflation, d.h. der absichtlichen Entwertung des Geldes durch Regierungen und Zentralbanken. Die kontinuierliche Ausweitung des Geld- und Kreditangebots seit mehr als einem Jahrhundert hat zu einem Dollar geführt, der 99% seiner Kaufkraft verloren hat.Im Laufe der Zeit ist der Goldpreis historisch mit dem Rückgang der Kaufkraft des Dollar korreliert. Gold ist echtes Geld und ein langfristiges Wertaufbewahrungsmittel. Unabhängig davon, ob es sich bei den Käufern von Gold um Privatpersonen (Kleinanleger), Spekulanten, Hedgefonds, Regierungen oder Zentralbanken handelt, und unabhängig von den Gründen für ihre Käufe, die oft nur vorübergehend sind, geht es letztlich immer um den US-Dollar. (siehe auch " U.S. Dollar Best Of The Worst; Gold Best Of The Best ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 4. April 2024 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.