Es ist Zeit wieder Kupfer im Auge zu behalten

Wir haben seit Ende 2022 ein Auge auf den Kupferpreis geworfen. Warum? Weil jede nachhaltige Aufwärtsbewegung bei Kupfer sehr wahrscheinlich auf Silber übergreifen wird, und da der COMEX-Silberpreis so kurz vor einem mehrjährigen Ausbruch steht, könnte ein Kupferkatalysator alles sein, was es braucht, um die Dinge ins Rollen zu bringen.Aber auch hier gilt: Wir beobachten Kupfer schon seit geraumer Zeit. Im Jahr 2023 gab es Momente, in denen es so aussah, als würde sich der Kupferpreis erholen... aber das tat er nicht. Und nun befinden wir uns im Jahr 2024 und warten auf die gleiche Art von Anstieg. Der Kupferpreis hat sich in letzter Zeit nach oben bewegt, und während ich schreibe, liegt er wieder über 4 Dollar je Pfund für den COMEX-Kontrakt im Mai 24, dem Frontmonat. Siehe unten:Aus technischer Sicht sieht der Chart ebenfalls recht gut aus. Beachten Sie, dass der 50-tägige gleitende Durchschnitt über dem 200-tägigen Durchschnitt liegt und dass beide nach oben tendieren.Im längerfristigen Chart ist zu erkennen, dass ein wichtiger Widerstandsbereich wartet, wenn der Preis weiter steigen kann. Es ist zu beachten, dass der Bereich um 4,20 Dollar vor einigen Jahren Unterstützung bot, aber in letzter Zeit zum Widerstand geworden ist. Daher wäre eine Rückkehr über diese Marke eine sehr positive Entwicklung.Und auch die fundamentale Angebots-/Nachfragesituation scheint sich zu verbessern, wie mehrere große Finanzpublikationen festgestellt haben. Robert Friedland, der legendäre Kupferinvestor und Gründer von Ivanhoe Mines, ist ebenfalls ein guter Follower auf X, wenn Sie über Kupfer auf dem Laufenden bleiben wollen. Hier ist eine Auswahl seiner letzten Beiträge: