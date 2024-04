Pandora stellt auf 100% recycelte Edelmetalle für Schmuck um

Der Schmuckhändler Pandora hat einen bedeutenden Wechsel in seiner Materialbeschaffungsstrategie angekündigt und sich dafür entschieden, bei der Herstellung seiner bekannten Schmucklinie ausschließlich recyceltes Silber und Gold zu verwenden, berichtet Global Data . Die Entscheidung zielt darauf ab, die Umweltauswirkungen des Unternehmens, insbesondere im Hinblick auf Treibhausgasemissionen, zu reduzieren. Der Bergbau benötigt mehr Energie und Ressourcen als das Recycling, heißt es.Der CO2-Fußabdruck von recyceltem Silber ist deutlich geringer und beträgt nur ein Drittel des CO2-Fußabdrucks, der bei der Gewinnung von Neusilber entsteht. Ebenso verursacht das Recycling von Gold weniger als 1% der Kohlenstoffemissionen, die bei der Gewinnung von neuem Gold entstehen. Durch die Verwendung von recycelten Materialien erwartet Pandora eine jährliche Reduzierung von rund 58.000 Tonnen Kohlendioxid, was dem jährlichen Stromverbrauch von 11.000 Haushalten oder den Emissionen von 6.000 Autos, die einmal um die Welt fahren, entspricht.Alexander Lacik, CEO von Pandora, betonte das Potenzial des Recyclings von Edelmetallen ohne Qualitätsverlust. Er unterstrich die Rolle, die verbesserte Recyclingverfahren bei der signifikanten Verringerung des ökologischen Fußabdrucks der Schmuckindustrie spielen können. Im Jahr 2020 hatte sich Pandora das Ziel gesetzt, bis 2025 100% recyceltes Silber und Gold für seine Schmuckstücke zu verwenden. Tatsächlich hat das Unternehmen dieses Ziel übertroffen und erreichte es schon Ende 2023.Alle Lieferanten wurden umgestellt und verpflichteten sich, nur noch Materialien zu beziehen, die gemäß der Chain of Custody des Responsible Jewellery Council – einem der strengsten Standards der Branche – als recycelt zertifiziert sind. Diese Umstellung erforderte neue Prozesse und Ausrüstungen, um die vollständige Trennung von abgebauten und recycelten Metallen in der gesamten Lieferkette, einschließlich Sortierung, Schmelzen und Herstellung, zu gewährleisten. Ab der zweiten Jahreshälfte 2024 plant Pandora für alle neuen Schmuckkreationen 100% recyceltes Silber und Gold zu verwenden, damit genügend Zeit bleibt, um die vorhandenen Metallbestände aufzubrauchen.© Redaktion GoldSeiten.de